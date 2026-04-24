Filme 'Michael' não inclui Janet Jackson; saiba por quê
Ausência da cantora chama atenção de fãs; decisão foi revelada por La Toya Jackson durante estreia
compartilheSIGA
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fãs de Michael Jackson (1958-2009) estranharam a ausência de um membro da família na cinebiografia recém-lançada sobre o artista. A irmã caçula do cantor, Janet Jackson, 59, recusou participar da produção dirigida por Antoine Fuqua. A informação foi revelada por La Toya Jackson, 69.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Eu queria que todos estivessem no filme. Ela foi convidada e gentilmente recusou, então é preciso respeitar sua decisão", afirmou La Toya à revista Variety, durante a estreia do longa no Dolby Theatre, em Los Angeles, Califórnia, na segunda-feira (20/4).
Leia Mais
La Toya também elogiou o desempenho do sobrinho Jaafar Jackson, 29, que interpreta o Rei do Pop. "Meu Deus, preciso dizer que Jaafar foi absolutamente fabuloso. Maravilhoso, a ponto de nós esquecermos e pensarmos que estamos vendo o Mike. É como: 'Ah, esqueci que esse é o Jaafar'", concluiu.
O elenco inclui ainda Colman Domingo no papel de Joe Jackson e Nia Long como Katherine Jackson. Enquanto La Toya é interpretada por Jessica Sula, Janet é a única integrante central da família sem representação no filme.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Antoine Fuqua afirmou que o envolvimento da família foi importante para o projeto. "Quando você conta a história de alguém, quer garantir que a família esteja satisfeita", disse o diretor. Segundo ele, a decisão de Janet foi compreendida. "Tenho muito respeito por ela. Ela apoia Jaafar, e isso é o que importa."