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Surpresa na BR-040: bebê Kimberly nasce em viatura durante o feriado

Concessionária responsável pelo trecho fez o atendimento e informou que o nascimento ocorreu no trecho próximo ao município de João Pinheiro (MG)

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Repórter
24/04/2026 13:27 - atualizado em 24/04/2026 13:32

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A pequena Kimberly e a mãe foram atendidas pela equipe da Via Cristais, concessionária responsável pelo trecho da BR-040
A pequena Kimberly e a mãe foram atendidas pela equipe da Via Cristais, concessionária responsável pelo trecho da BR-040 crédito: Via Cristais / Divulgação

A Via Cristais, concessionária responsável pelo trecho da BR-040 entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO), registrou o nascimento de uma criança próximo ao município de João Pinheiro, região Noroeste de Minas. Segundo a concessionária, além desse, foram feitos 78 atendimentos médicos no decorrer do feriado de Tiradentes. 

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O nascimento do bebê, que recebeu o nome de Kimberly, ocorreu em segurança em uma das viaturas de resgate da concessionária, com o suporte direto das equipes operacionais. Tanto a mãe quanto a filha passam bem. 

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A empresa divulgou um balanço de ações desse feriado e um comparativo com o mesmo feriado de Tiradentes de 2025. De acordo com os dados, houve uma redução de 14% no número total de acidentes de trânsito, principalmente em situações evitáveis que geram danos materiais e físicos na BR-040. Ao todo, 70% dos atendimentos aos usuários foram por problemas mecânicos, por panes e suporte a veículos. 

A concessionária tem 14 bases de atendimento na BR-040 e oferece estrutura que inclui estacionamento, banheiros, fraldários, água e totens para solicitação de apoio. Em caso de necessidade, os motoristas podem acionar as equipes pelo número 0800 070 0040.

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Os atendimentos são feitos 24 horas por dia no decorrer de toda semana. As pessoas podem acompanhar as atualizações da rodovia pelo canal oficial da Via Cristais no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBPTCi5kg711HvKUf04.

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