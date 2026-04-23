BR-381 não registra mortes durante feriado de Tiradentes; veja

A BR-381 não registrou mortes durante o feriado prolongado de Tiradentes, entre os dias 17 e 21 de abril, no trecho entre Caeté (MG) e Governador Valadares (MG).

De acordo com a concessionária Nova 381, cerca de 328 mil veículos circularam pela rodovia no período. Ao todo, foram realizados 317 atendimentos, sendo 270 por ocorrências mecânicas e 47 atendimentos médicos, sem registro de acidentes com mortos.

A empresa informou que mantém serviços de atendimento 24 horas, que podem ser acionados pelo telefone 0800 0 381 381.

Outras rodovias

Apesar do resultado positivo na BR-381, o feriado foi marcado por tragédias em outras rodovias de Minas Gerais. Pelo menos 18 pessoas morreram em acidentes desde o sábado (18/4).

O caso mais grave ocorreu em Salinas (MG), onde seis integrantes de uma mesma família morreram em uma colisão frontal, na BR-251. Já em Grão Mogol (MG), duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos.

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E uma batida de frente entre um caminhão e um carro provocou a morte do motorista do veículo de passeio na BR-262, altura do KM 58, em Manhuaçu (MG), na Zona da Mata. A vítima era o pai da família, de 35, que viajava para Guarapari (ES).