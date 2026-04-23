Assine
overlay
Início Gerais
PAZ NA 381

BR-381 não registra mortes durante feriado de Tiradentes; veja

Trecho teve 328 mil veículos e mais de 300 atendimentos entre os dias 17 e 21

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/04/2026 07:37

compartilhe

SIGA
×
Até amanhã, capital mineira precisa fechar plano para resolver a situação das moradias precárias vizinhas à BR-381 (foto meramente ilustrativa)
Apesar do resultado positivo na BR-381, o feriado foi marcado por tragédias em outras rodovias de Minas Gerais crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

A BR-381 não registrou mortes durante o feriado prolongado de Tiradentes, entre os dias 17 e 21 de abril, no trecho entre Caeté (MG) e Governador Valadares (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a concessionária Nova 381, cerca de 328 mil veículos circularam pela rodovia no período. Ao todo, foram realizados 317 atendimentos, sendo 270 por ocorrências mecânicas e 47 atendimentos médicos, sem registro de acidentes com mortos.

A empresa informou que mantém serviços de atendimento 24 horas, que podem ser acionados pelo telefone 0800 0 381 381.

Leia Mais

Outras rodovias

Apesar do resultado positivo na BR-381, o feriado foi marcado por tragédias em outras rodovias de Minas Gerais. Pelo menos 18 pessoas morreram em acidentes desde o sábado (18/4).

O caso mais grave ocorreu em Salinas (MG), onde seis integrantes de uma mesma família morreram em uma colisão frontal, na BR-251. Já em Grão Mogol (MG), duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E uma batida de frente entre um caminhão e um carro provocou a morte do motorista do veículo de passeio na BR-262, altura do KM 58, em Manhuaçu (MG), na Zona da Mata. A vítima era o pai da família, de 35, que viajava para Guarapari (ES).

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-251 br-262 br-381 grao-mogol manhuacu minas-gerais salinas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay