Carreta da Perdigão que tombou na BR-381 doa carga perdida para população

Com o aval da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da seguradora da Perdigão, pessoas levaram toda a carga de alimentos embutidos de um caminhão-baú frigorífico da empresa que capotou e pegou fogo na altura do km 422 da BR-381 em Caeté, na Grande BH. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (22/4) e gerou cerca de 10 quilômetros de congestionamento.

Entre os alimentos havia margarina, salame, salsicha e linguiças calabresa e portuguesa, que estavam caídos em meio a fuligem do incêndio. A distribuição foi desordenada e vários motoristas pararam para pegar os produtos, piorando ainda mais o trânsito.

A rodovia havia sido interditada nas duas pistas sentido Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Durante o procedimento de retirada da carreta e limpeza da via, as duas faixas rumo a BH foram utilizadas para o fluxo nos dois sentidos.

A Nova 381, concessionária que administra um trecho da BR-381, informou que, no início da tarde, o sentido Valadares foi liberado, e o trânsito voltava a fluir gradativamente.

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Duas pessoas conseguiram sair do veículo antes do início das chamas. Elas foram atendidas por uma ambulância da Nova 381. Equipes dos bombeiros atuaram no combate ao incêndio e no resfriamento da estrutura do veículo.