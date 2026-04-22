CARGA DOADA
Confira imagens da carreta que tombou e pegou fogo na BR-381
Na manhã desta quarta-feira (22/4) uma carreta da Perdigão que transportava alimentos embutidos tombou e pegou fogo parando a BR-381 por cinco horas
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Um fila quilométrica se formou. Cerca de 9 km em casa sentido Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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As duas pessoas que estavam no caminhão conseguiram sair antes que o fogo se espalhasse Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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O caminhão teve perda total Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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A liberação total só foi feita após a limpeza da via Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Motoristas ficaram totalmente parados por horas Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Os dois sentidos foram liberados na tarde desta quarta-feira (22/4) Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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As pistas foram liberadas gradualmente Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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