Dois homens viram réus por morte de professor de dança em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte aceitou uma denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), contra dois homens envolvidos no caso que resultou na morte do professor de dança Luís Carlos dos Reis, de 56 anos. O caso ocorreu em março deste ano, no Bairro Jardim Alvorada, na região da Pampulha, quando a vítima foi encontrada morta dentro de casa, com um ferimento no pescoço.

Segundo o MP, o réu Jeferson Barbosa dos Santos foi denunciado por latrocínio (roubo seguido de morte), crime cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão. De acordo com a acusação, ele aguardou a chegada da vítima durante a madrugada e entrou com ela na residência. No interior do imóvel, o denunciado imobilizou o professor e o atingiu com um golpe de faca no pescoço, causando sua morte.

Após o assassinato, ainda conforme a denúncia, Jeferson levou diversos bens da casa, incluindo televisores, celular e outros objetos pessoais. A investigação aponta que o acusado já conhecia a vítima, o que facilitou o acesso ao imóvel.

A denúncia do Ministério Público também inclui um segundo homem, Juracy dos Santos Piedade, réu por receptação. Ele é acusado de ter comprado dois televisores roubados da casa da vítima poucas horas após o crime, por um valor muito abaixo do mercado. Além disso, as circunstâncias da negociação apontaram que o comprador sabia da origem criminosa dos objetos.

O MP também pediu a fixação de indenização mínima de R$ 50 mil por danos morais e materiais aos familiares da vítima.

A denúncia foi aceita pela Justiça no último dia 15, mas o sigilo do processo só foi retirado nesta semana. Na ocasião o Ministério Público pediu para que a prisão temporária do suspeito de latrocínio fosse convertida em preventiva, quando não há prazo legal para acabar. Por conta da conversão, foi expedido um novo mandado de prisão.

Relembre o caso

O crime ocorreu na madrugada de 9 de março deste ano. Luís Carlos dos Reis era conhecido no meio artístico local por sua atuação como professor e diretor de dança. Ele foi encontrado morto dentro de casa após vizinhos estranharem a movimentação na casa.

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Conforme informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma vizinha viu alguém saindo da casa da vítima com uma televisão e alertou uma sobrinha de Luís Carlos, que entrou na casa e encontrou o corpo. A PM foi chamada por volta das 5h30.