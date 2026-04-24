Bairros de BH podem ficar sem água nesta sexta-feira (24/4)
Dois bairros da capital podem sofrer com intermitência no abastecimento de água na manhã desta sexta-feira (24/4); saiba quais
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Os bairros Alípio de Melo e Jardim São José, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG) podem ficar sem água nesta terça-feira (21/4), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer até a noite de hoje devido a uma manutenção operacional.
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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.