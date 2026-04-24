José Avelino é eleito presidente do Conselho de Fisioterapia de MG
O fisioterapeuta venceu o pleito com 63% dos votos válidos e assume mandato de quatro anos em chapa com mais 17 representantes
compartilheSIGA
O fisioterapeuta José Avelino de Melo Júnior foi eleito o novo presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais (CREFITO-4 MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As eleições do conselho ocorreram na quinta-feira (23/04) e o resultado foi divulgado na mesma noite.
Leia Mais
José Avelino é secretário-geral do Conselho e foi eleito para um mandato de quatro anos representando a Chapa 1 - Crefito no Caminho Certo. O CREFITO-4 tem 32 mil profissionais inscritos e o conselho se manifestou considerando que a representação institucional é a garantia de direitos e a valorização das categorias no estado.
O órgão é responsável pela fiscalização e regulamentação do exercício profissional no território mineiro. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a atuação do conselho busca assegurar a qualidade técnica dos serviços prestados.
Para o conselho, a definição da nova presidência influencia a qualidade do atendimento em saúde ofertado à população de Minas Gerais, além de ditar o ritmo das negociações com gestores públicos e privados para a manutenção de conquistas históricas, como a jornada de trabalho e o piso salarial da categoria.
O fisioterapeuta José Avelino foi eleito com 11.927 votos, o que corresponde a 63,03% dos votos válidos.
A Chapa 2, "Avança CREFITO-4", obteve 36,97% da preferência do eleitorado. O resultado nas urnas ratifica a continuidade do grupo que integrava a administração do conselho.
Quais foram as propostas da chapa vencedora?
As propostas da nova gestão focam na melhoria das condições de trabalho e no fortalecimento do ensino qualificado por meio da educação continuada.
O plano de gestão inclui o suporte ao profissional empreendedor e a defesa contra a precarização das atividades.
Tais medidas são consideradas pela chapa essenciais para enfrentar os desafios atuais do mercado de saúde e garantir que o profissional mineiro tenha suporte institucional para exercer suas funções com excelência.
A eleição de José Avelino é uma sequência do legado de Anderson Coelho, que presidiu a autarquia nos últimos 12 anos e foi o principal apoiador da chapa vencedora.
Segundo o conselho, no período de gestão anterior, o CREFITO-4 registrou um aumento superior a 50% no número de profissionais inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS) e obteve êxito em quase 500 processos jurídicos para garantir a jornada de 30 horas semanais.
Outro marco mantido será o Programa Anuidade Zero, voltado ao benefício financeiro dos inscritos.
O cronograma eleitoral deste ano precisou de ajustes devido a atrasos na condução dos trâmites pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), o que deslocou o pleito da data originalmente prevista, 12 de abril.
José Avelino assume o posto com uma formação que une a área da saúde ao Direito, além de ter pós-graduações em áreas estratégicas como Gestão de Sistemas de Saúde e Perícia Judicial.
Ele será acompanhado por uma diretoria composta por 17 membros, entre conselheiros efetivos e suplentes, para o novo mandato.
Em termos de similaridade na região de Belo Horizonte, o cenário de eleições de representatividade profissional tem sido intenso nos últimos seis meses.
Em dezembro de 2025, o Sindicato das Autoescolas de Minas Gerais (SINDICFC-MG) também realizou seu pleito para o quadriênio 2026-2030.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Mais recentemente, em abril de 2026, ocorreram as eleições da Funcef e a escolha da nova diretoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), demonstrando um período de renovação em diversas instâncias de governança e conselhos de classe na capital mineira.
Destaques da gestão eleita
- Educação continuada: foco no fortalecimento do ensino qualificado para profissionais
- Suporte ao empreendedorismo: auxílio institucional para fisioterapeutas que desejam abrir o próprio negócio
- Defesa da categoria: combate à precarização do trabalho e manutenção do piso salarial
- Programa Anuidade Zero: continuidade do benefício financeiro para os profissionais inscritos
- Inserção no SUS: ampliação do número de profissionais atuando na rede pública de saúde
Passo a passo do processo eleitoral
- Adiamento do pleito: o cronograma original foi alterado de 12 de abril para o dia 23 devido a atrasos no COFFITO
- Votação eletrônica: o processo ocorreu durante a quinta-feira com apuração na mesma noite
- Resultado das urnas: a Chapa 1 obteve a vitória com 11.927 votos favoráveis
- Composição da diretoria: o novo grupo gestor é formado por 17 membros entre efetivos e suplentes
- Posse e mandato: o presidente eleito assume a autarquia para um período de quatro anos