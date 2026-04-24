José Avelino é eleito presidente do Conselho de Fisioterapia de MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O fisioterapeuta José Avelino de Melo Júnior foi eleito o novo presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais (CREFITO-4 MG).

As eleições do conselho ocorreram na quinta-feira (23/04) e o resultado foi divulgado na mesma noite.

José Avelino é secretário-geral do Conselho e foi eleito para um mandato de quatro anos representando a Chapa 1 - Crefito no Caminho Certo. O CREFITO-4 tem 32 mil profissionais inscritos e o conselho se manifestou considerando que a representação institucional é a garantia de direitos e a valorização das categorias no estado.

O órgão é responsável pela fiscalização e regulamentação do exercício profissional no território mineiro. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a atuação do conselho busca assegurar a qualidade técnica dos serviços prestados.

Para o conselho, a definição da nova presidência influencia a qualidade do atendimento em saúde ofertado à população de Minas Gerais, além de ditar o ritmo das negociações com gestores públicos e privados para a manutenção de conquistas históricas, como a jornada de trabalho e o piso salarial da categoria.

O fisioterapeuta José Avelino foi eleito com 11.927 votos, o que corresponde a 63,03% dos votos válidos.

A Chapa 2, "Avança CREFITO-4", obteve 36,97% da preferência do eleitorado. O resultado nas urnas ratifica a continuidade do grupo que integrava a administração do conselho.

Quais foram as propostas da chapa vencedora?

As propostas da nova gestão focam na melhoria das condições de trabalho e no fortalecimento do ensino qualificado por meio da educação continuada.

O plano de gestão inclui o suporte ao profissional empreendedor e a defesa contra a precarização das atividades.

Tais medidas são consideradas pela chapa essenciais para enfrentar os desafios atuais do mercado de saúde e garantir que o profissional mineiro tenha suporte institucional para exercer suas funções com excelência.

A eleição de José Avelino é uma sequência do legado de Anderson Coelho, que presidiu a autarquia nos últimos 12 anos e foi o principal apoiador da chapa vencedora.

Segundo o conselho, no período de gestão anterior, o CREFITO-4 registrou um aumento superior a 50% no número de profissionais inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS) e obteve êxito em quase 500 processos jurídicos para garantir a jornada de 30 horas semanais.

Outro marco mantido será o Programa Anuidade Zero, voltado ao benefício financeiro dos inscritos.

O cronograma eleitoral deste ano precisou de ajustes devido a atrasos na condução dos trâmites pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), o que deslocou o pleito da data originalmente prevista, 12 de abril.

José Avelino assume o posto com uma formação que une a área da saúde ao Direito, além de ter pós-graduações em áreas estratégicas como Gestão de Sistemas de Saúde e Perícia Judicial.

Ele será acompanhado por uma diretoria composta por 17 membros, entre conselheiros efetivos e suplentes, para o novo mandato.

Em termos de similaridade na região de Belo Horizonte, o cenário de eleições de representatividade profissional tem sido intenso nos últimos seis meses.

Em dezembro de 2025, o Sindicato das Autoescolas de Minas Gerais (SINDICFC-MG) também realizou seu pleito para o quadriênio 2026-2030.

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Mais recentemente, em abril de 2026, ocorreram as eleições da Funcef e a escolha da nova diretoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), demonstrando um período de renovação em diversas instâncias de governança e conselhos de classe na capital mineira.

Destaques da gestão eleita

Educação continuada: foco no fortalecimento do ensino qualificado para profissionais

foco no fortalecimento do ensino qualificado para profissionais Suporte ao empreendedorismo: auxílio institucional para fisioterapeutas que desejam abrir o próprio negócio

auxílio institucional para fisioterapeutas que desejam abrir o próprio negócio Defesa da categoria: combate à precarização do trabalho e manutenção do piso salarial

combate à precarização do trabalho e manutenção do piso salarial Programa Anuidade Zero: continuidade do benefício financeiro para os profissionais inscritos

continuidade do benefício financeiro para os profissionais inscritos Inserção no SUS: ampliação do número de profissionais atuando na rede pública de saúde

Passo a passo do processo eleitoral