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COLEGIADO MINEIRO

Eleição em conselho de Fisioterapia e Terapia vai até as 20h

Profissionais escolhem novos representantes para o quadriênio 2026-2030 em votação digital. Mais de 32 mil profissionais atuam em Minas

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
23/04/2026 18:09

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Fisioterapia avança no cuidado após cirurgia plástica
Fisioterapia avança no cuidado após cirurgia plástica crédito: DINO

Vão até as 20h desta quinta-feira (23/4) as eleições para escolher o colegiado do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais (Crefito-4 MG).

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O pleito define o colegiado que estará à frente da autarquia no quadriênio 2026-2030.

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De acordo com o órgão, o processo eleitoral "transcorre com normalidade", com votação exclusivamente on-line, das 8h às 20h.

Atualmente, Minas Gerais conta com mais de 32 mil profissionais inscritos no Conselho.

Como votar na eleição?

Para participar, os eleitores devem acessar o site eleicoescrefitos.coffito.gov.br/home, realizar o login e selecionar a chapa da sua preferência.

A lista dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais aptos a exercer o direito de voto é gerada por uma empresa externa, ligada ao Coffito.

Cabe destacar que as eleições estavam inicialmente previstas para o dia 12 deste mês.

O cronograma foi ajustado em razão de atraso na condução do processo eleitoral pelo Conselho Federal, que não concluiu os trâmites dentro do mandato da última gestão.

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Ressalta-se que o pleito do Crefito-4 MG, assim como o dos demais Conselhos Regionais do país, é conduzido integralmente por uma Comissão Eleitoral autônoma, vinculada ao Coffito.

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