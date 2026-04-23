Eleição em conselho de Fisioterapia e Terapia vai até as 20h
Profissionais escolhem novos representantes para o quadriênio 2026-2030 em votação digital. Mais de 32 mil profissionais atuam em Minas
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Vão até as 20h desta quinta-feira (23/4) as eleições para escolher o colegiado do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais (Crefito-4 MG).
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O pleito define o colegiado que estará à frente da autarquia no quadriênio 2026-2030.
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De acordo com o órgão, o processo eleitoral "transcorre com normalidade", com votação exclusivamente on-line, das 8h às 20h.
Atualmente, Minas Gerais conta com mais de 32 mil profissionais inscritos no Conselho.
Como votar na eleição?
Para participar, os eleitores devem acessar o site eleicoescrefitos.coffito.gov.br/home, realizar o login e selecionar a chapa da sua preferência.
A lista dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais aptos a exercer o direito de voto é gerada por uma empresa externa, ligada ao Coffito.
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Cabe destacar que as eleições estavam inicialmente previstas para o dia 12 deste mês.
O cronograma foi ajustado em razão de atraso na condução do processo eleitoral pelo Conselho Federal, que não concluiu os trâmites dentro do mandato da última gestão.
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Ressalta-se que o pleito do Crefito-4 MG, assim como o dos demais Conselhos Regionais do país, é conduzido integralmente por uma Comissão Eleitoral autônoma, vinculada ao Coffito.