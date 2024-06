Mais duas vítimas do fisioterapeuta Bruno César Luchesi, de 37 anos, suspeito de ser falso médico, procuraram a Delegacia Regional do Barreiro, segundo a delegada Gislaine Rios, que coordena as investigações. Ele é dono da clínica CME FIT - Clínica Médica do esporte, localizada na Rua Rodolfo Jakob, 55, no Barreiro, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com a delegada, as vítimas foram à delegacia mas não quiseram registrar queixas. “Elas disseram que estão com problemas depois de intervenções feitas pelo falso médico, mas que preferem procurar outro profissional e tentar se recuperarem, mesmo que passem por cirurgias”.





Na manhã desta quarta-feira (5/6), a delegada colheu o depoimento da primeira vítima, a denunciante do caso. “Será a partir dos depoimentos que montaremos o inquérito e daremos seguimento às investigações. Mas esperamos quem mais vítimas procurem a delegacia e é fundamental que prestem queixa. Até o momento, identificamos três vítimas”.





Negativa





Ontem, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG), se pronunciou oficialmente sobre o caso. A entidade afirma que a clínica não era registrada no Conselho, por isso, não teria por que fiscalizá-la.





A nota

“Informamos que o CRM-MG fiscaliza médicos e empresas prestadoras de serviços médicos, registradas no CRM-MG ou que tenham como atividade principal em seu Cartão Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ atividade médica.”





Já o Conselho Regional de Fisioterapia da 4ª Região (Crefito-4) e o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), admitem que a clínica era registrada em ambos os órgãos.





Hoje, a diretoria da Crefito-4 se reuniu para tomar uma posição com relação ao caso. Uma fonte do Estado de Minas informou que existe uma pressão por profissionais de fisioterapia para que a entidade tome uma posição.





Pelo segundo dia consecutivo, a clínica CME FIT permanece fechada. Nem mesmo as funcionárias compareceram ao local nesta quarta-feira. Sabe-se que as funcionárias estão preocupadas com relação ao que acontecerá com elas, uma vez que estão sem trabalho.





