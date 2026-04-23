Carnaval de BH é declarado como relevante interesse cultural pelo governo

O carrnaval de Belo Horizonte foi reconhecido como interesse cultural de Minas Gerais. A informação foi divulgada hoje no "Diário Oficial do Estado" (DOE). A Lei Nº 25.823, de 22 de abril de 2026, que passou a valer a partir dessa quarta-feira (22/4).

O reconhecimento abrange os blocos de rua, os blocos afro, os blocos caricatos, as escolas de samba, a corte momesca e as demais manifestações e expressões artístico-culturais que compõem o Carnaval de BH. O projeto tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira.

A folia da capital mineira vem ganhando destaque desde sua retomada em 2013, quando a população se mobilizou para realizar a festa nas ruas da cidade. Desde então o evento vem crescendo exponencialmente e é um dos destaque no Brasil.

Recorde de público

A edição de 2026 atingiu recorde de público. As programações, que se estenderam do fim de janeiro até a data oficial do carnaval, atraíram 6,6 milhões de foliões, dos quais 349 mil eram turistas. A movimentação financeira foi estimada em R$ 1,4 bilhão, pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih-MG), divulgou que o setor foi bastante movimentado pela festa, especificamente entre as datas de 13 e 17 de fevereiro. A ocupação dos hoteis atingiu 83,5%, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Na Região Centro-Sul de BH, a ocupação chegou a quase 100% acima de 2025, quando a média foi de 82,1%.

Segundo formulário divulgado pela Empresa de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), o carnaval da cidade é destino de diversos estados do Brasil, mas o público majoritário é de mineiros. Os dados apontam que 51,1% do público que respondeu vem do interior de Minas Gerais, seguido por 17,4% de São Paulo, 9,6% do Distrito Federal, 3,1% do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e 2,5% do Rio Grande do Sul. Três cidades do interior de Minas aparecem no topo das cidades de origem: Divinópolis, Juiz de Fora e Uberlândia.

A estimativa é que cerca de 349 mil turistas tenham participado da festa, sendo que 93% deles indicaram o carnaval como principal motivo da viagem.

Para o ano que vem

A festa tem sua edição de 2027 confirmada entre 23 de janeiro a 14 de fevereiro. Os mais diversos blocos vão às ruas para celebrar, com uma programação voltada para diferentes públicos, recebendo centenas de cortejos, apresentações culturais e diversas outras ações que marcam o período.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck