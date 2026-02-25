Carnaval de BH: um terço do público é LGBT em folia recorde

O carnaval de 2026 em Belo Horizonte bateu recorde de público: 6,6 milhões de foliões foram às ruas da capital mineira para curtir a festa, superando os 6,05 milhões do ano passado. Do total de foliões de 2026, 349 mil eram turistas, dos quais mais da metade veio do interior de Minas. Pesquisa feita pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) indicou, ainda, que 33% dos foliões fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (25/2) durante coletiva de imprensa do prefeito Álvaro Damião (União Brasil), na sede do Executivo municipal. O presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), Eduardo Cruvinel, também participou do evento de prestação de contas.

Durante o encontro, um extenso balanço sobre a folia foi apresentado, exibindo número de vários segmentos, como hotelaria, fluxo turísticos, geração de emprego e renda, segurança, limpeza urbana, assistência social e mobilidade, entre outros.

Entre 31 de janeiro e 22 de fevereiro, Belo Horizonte viveu o maior carnaval de sua história. Com 457 blocos de rua desfilando, dados da PBH apontam que o carnaval 2026 movimentou R$ 1,4 bilhão na capital.

Segundo o Executivo, a avaliação do público em relação ao evento se manteve a mesma do ano passado, com índice médio de 8,6/10. Já o índice médio de recomendação – ou seja, possibilidade de um folião recomendar a festa para um amigo ou conhecido – atingiu 9,3/10. Em relação às expectativas com o carnaval belo-horizontino, 74,9% dos entrevistados afirmaram que elas foram atendidas e 31,1% disseram que foram superadas.

A cara do carnaval de BH

A pesquisa também mapeou as características dos foliões do carnaval de BH. Um número que aumentou foi o de turistas. As 349 mil pessoas que vieram à capital mineira para a folia neste ano representam 23,7% do público total da folia. Em 2025, o percentual era de 18%.

Desses turistas, 51,1% vieram do interior de Minas Gerais. Visitantes vindos do estado de São Paulo também encheram as ruas de BH esse ano, representando 17,4% dos turistas. Em terceiro lugar, ficou o Distrito Federal (9,6% dos visitantes, seguido por Rio de Janeiro (3,1%), Espírito Santo (3,1%) e Rio Grande do Sul (2,5%).

A Belotur, no entanto, não esclareceu qual o tamanho da base consultada, nem qual o método utilizado na pesquisa.

Em relação às cidades de origem dos turistas, Brasília, São Paulo, Divinópolis, Juiz de Fora e Uberlândia lideram. A capital mineira também recebeu muitos visitantes internacionais, com os principais países de origem sendo Alemanha, Estados Unidos, França, Itália, Paraguai, Portugal e Uruguai.

Entre os visitantes, 93% apontaram o carnaval como motivo principal da viagem e o tempo médio de permanência na cidade foi de 3,8 dias. Em relação à hospedagem, 46,7% dos turistas ficaram na casa de parentes ou amigos; 28,3% em hotéis e pousadas e 16,4% em plataformas de aluguel por temporada, como o Airbnb.



Cada visitante gastou em média R$ 575,38 por dia durante sua permanência em BH. Já o gasto médio dos moradores da capital durante os quatro dias da folia foi de R$ 154,85.

Entre os visitantes, a idade média foi de 32 anos e a maioria se identifica com o gênero masculino (55,6%). Já entre os moradores, a maior parte do público do carnaval é feminina (53,2%). De todos os entrevistados pela pesquisa, 69,7% são solteiros e 33% dizem fazer parte da comunidade LGBTQIAPN+.



Ocupação total

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-MG), a Região Centro-Sul de Belo Horizonte atingiu quase 100% de ocupação na capacidade hoteleira, entre 13 e 17 de fevereiro. Já a taxa de ocupação na cidade toda chegou a 83,5% no mesmo período. No ano passado esses índices foram 82,1% e 76,73%, respectivamente.

A rodoviária de BH registrou a circulação de 200 mil passageiros entre 12 e 19 de fevereiro. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte recebeu 260.245 passageiros no mesmo período, o que representou aumento de 3.311 passageiros em relação ao carnaval de 2025.

Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press

Além disso, segundo levantamento do Instituto Conversion News, baseado em dados do Google, apontou que Belo Horizonte estava entre os destinos mais procurados pelos brasileiros para o carnaval de 2026, ao lado de Salvador, Recife e Rio de Janeiro.

A capital ficou entre os cinco destinos mais procurados para o carnaval nas plataformas Booking, Decolar e Civitatis e foi o segundo destino mais procurado na Buser e na ClickBus.



Estrutura

O número de banheiros químicos nas ruas durante o carnaval aumentou 20% em relação a 2025, segundo a Belotur. Esse ano, foram 2.169 banheiros frente aos 1.735 de 2025. Mesmo com o aumento, a falta de banheiros disponíveis foi uma das principais críticas feitas pelos foliões. Em relação às estruturas de proteção, 33.609 foram instaladas pela cidade.

Em 2026, o carnaval de BH contou com 11.528 ambulantes cadastrados. Segundo a Associação dos Trabalhadores Ambulantes de Belo Horizonte, a edição deste ano da folia foi a melhor da história para a categoria, com a média dos lucros superando a do ano passado.

BH 2027

O carnaval 2027 já tem data para começar. O período oficial da folia em Belo Horizonte já foi definido pela prefeitura: 23 de janeiro a 14 de fevereiro, totalizando 23 dias.

Segundo o prefeito Álvaro Damião, uma das iniciativas para 2027 é "ouvir" os blocos da capital. "Já começaram as reuniões. Vou me reunir pessoalmente, junto com a Belotur, para ouvir os blocos. Ouvir os blocos tradicionais, os que iniciaram o carnaval aqui, ouvir os questionamentos deles. Quero ouvir dessas pessoas o que a gente pode fazer para melhorar o carnaval do ano que vem", afirmou o chefe do Executivo municipal.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro