Carnaval de BH: vocalista da Banda Eva rege público na Avenida dos Andradas
Felipe Pezzoni colocou uma peruca branca e usou uma baqueta de maestro para apresentar a 'Eva sinfonia'
Do alto do trio, o vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni, agitava o cortejo do bloco Beleza Rara com muita energia neste domingo de pós-carnaval (22/2), na Avenida dos Andradas, no Centro de Belo Horizonte. Em certo momento, ele colocou uma peruca à moda vitoriana e regeu o público ao som de “Eva sinfonia”.
A música foi lançada ano passado pensando no carnaval de 2026 e mistura axé com a música clássica de Mozart. “Eu já tô no meio do rolê/ Hoje tudo pode acontecer”, diz trecho da canção.
A chuva deu uma trégua para os foliões no momento em que a Banda Eva apresentava “Pequena Eva”, uma de suas músicas mais icônicas, durante o cortejo.
O grupo fecha o período de 23 dias do carnaval de Belo Horizonte. No repertório, grandes sucessos do axé que atravessam gerações de foliões: “Arerê”, “Faraó” e “Bate lata”.
Enquanto o trio avançava, os foliões mostraram que conhecem até a coreografia das músicas, dançando e cantando “Bola de sabão” e “Sou praieiro”.