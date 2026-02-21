Sensação do carnaval, Pedro Sampaio sobe no trio em BH e agita os fãs
Sábado depois dos dias de folia oficiais ainda tem sucessos nas ruas da capital
compartilheSIGA
Responsável por um dos hits do carnaval brasileiro, o DJ Pedro Sampaio, se apresenta neste sábado pós-carnaval (21/2) para uma multidão, que toma conta da avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Esta é a segunda vez de Sampaio no carnaval de rua da capital mineira, onde ele também se apresentou em 2024.
Em parceria com a cantora Melody, a música "JetSky", lançada final do ano passado, está no topo no ranking das mais ouvidas do Spotify no Brasil, com milhões de plays no carnaval país afora, apesar da controvérsia devido às semelhanças com "Somebody's watching me", sucesso de 1984, que ficou famoso mundialmente por ter Michael Jackson cantando seu icônico refrão.
- Ainda é carnaval em BH: Bloco Coisas da Rita homenageia 'grandes mulheres'
- BH: carnaval 2026 registra maior público da história
O público foi ao delírio quando o funk foi tocado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Sampaio agradeceu os foliões e disse estar com saudades de Belo Horizonte, já que não pôde estar no carnaval do ano passado por causa de uma lesão no joelho. O DJ também agradeceu o sucesso de "JetSki", hoje a música mais executada entre os brasileiros.