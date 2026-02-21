Sensação do carnaval, Pedro Sampaio sobe no trio em BH e agita os fãs

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Responsável por um dos hits do carnaval brasileiro, o DJ Pedro Sampaio, se apresenta neste sábado pós-carnaval (21/2) para uma multidão, que toma conta da avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte.

Esta é a segunda vez de Sampaio no carnaval de rua da capital mineira, onde ele também se apresentou em 2024.



Público compareceu em peso, mesmo com a chuva Tulio Santos/EM/D.A Press

Em parceria com a cantora Melody, a música "JetSky", lançada final do ano passado, está no topo no ranking das mais ouvidas do Spotify no Brasil, com milhões de plays no carnaval país afora, apesar da controvérsia devido às semelhanças com "Somebody's watching me", sucesso de 1984, que ficou famoso mundialmente por ter Michael Jackson cantando seu icônico refrão.

O público foi ao delírio quando o funk foi tocado.



Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Tulio Santos/EM/D.A Press Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Tulio Santos/EM/D.A Press Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Tulio Santos/EM/D.A Press Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Tulio Santos/EM/D.A Press Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Tulio Santos/EM/D.A Press Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Tulio Santos/EM/D.A Press Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Tulio Santos/EM/D.A Press Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Tulio Santos/EM/D.A Press Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Tulio Santos/EM/D.A Press Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Tulio Santos/EM/D.A Press Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Tulio Santos/EM/D.A Press Pedro Sampaio é responsável por um dos hits do carnaval brasileiro Tulio Santos/EM/D.A Press Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sampaio agradeceu os foliões e disse estar com saudades de Belo Horizonte, já que não pôde estar no carnaval do ano passado por causa de uma lesão no joelho. O DJ também agradeceu o sucesso de "JetSki", hoje a música mais executada entre os brasileiros.