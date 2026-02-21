Bloco Ziriggydum Stardust dá início ao último fim de semana de folia
Cortejo em homenagem ao cantor David Bowie contou com sucessos como ‘Starman’ e ‘Lets Dance’
compartilheSIGA
O carnaval entra na reta final neste fim de semana, fechando um período de 23 dias de folia em Belo Horizonte. Na manhã de hoje (21/02) as cores vermelho e azul, assim como o icônico raio de David Bowie, tomaram conta das ruas do bairro Floresta, região Centro-Sul da capital mineira com o bloco Ziriggydum Stardust.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O Ziriggydum Stardust, que surgiu em 2016 para homenagear David Bowie, embalou os foliões com arranjos abrasileirados dos sucessos do cantor inglês, como ‘The man who sold the world’ e ‘Lets Dance’. O auge da folia foi quando o bloco tocou ‘Starman’, com o público cantando a plenos pulmões.
O desfile também contou com apresentações de pernaltas e com fumaça cênica nas cores rosa e amarela. No setlist, também havia músicas de grandes astros internacionais, como Queen, Prince e Lady Gaga, e nacionais, como Secos e Molhados, Rita Lee e Gal Costa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Este ano o bloco comemora seus 10 anos com carro de som mais amplo e com melhor qualidade sonora. “Quando David Bowie morreu, resolvemos criar o bloco para celebrar suas músicas fantásticas. Mas é bom lembrar que ele também é conhecido por seus diversos personagens, figurinos irreverentes e atitudes libertárias. Onde mais vemos isso? A resposta é fácil: no carnaval. Está tudo isso aqui”, conta um dos fundadores do Ziriggydum Stardust, Alisson Villa.