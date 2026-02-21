Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL 2026

Toca Raul desfila defendendo Brasil soberano

Fundador do bloco diz que a intenção do desfile é incentivar "a galera a descer do muro"

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
21/02/2026 15:49 - atualizado em 21/02/2026 16:35

compartilhe

SIGA
x
Bloco Toca Raul desfilou na manhã deste sábado pós-carnaval
Bloco Toca Raul desfilou na manhã deste sábado (21/2), pós-carnaval crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

O Toca Raul Agremiação Psicodélica levou para as ruas do centro de Belo Horizonte, neste sábado pós-carnaval (21/02), toda a irreverência e poesia do maluco beleza, homenageado pelo bloco. Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O bloco se concentrou em seu tradicional reduto, o Bar do Xaxá, na avenida Olegário Maciel, antes do desfile. O enredo este foi batizado de "Vê se te orienta". O mote é um verso da música Al Capone, um dos sucessos de Raul, que abriu o cortejo, seguido por gritos de " o Brasil é um país soberano" e Aluga-se, composição que crítica a entrega das riquezas do país para o estrangeiro

Um dos fundadores do bloco, Rodrigo Resende De Angelis, designer gráfico de 48 anos, disse que a intenção do desfile é incentivar "a galera a descer do muro" e também ocupar o "centrão" de Belo Horizonte. "A gente quer que a galera saia do muro e que se oriente para a esquerda. O Toca Raul é um bloco totalmente de esquerda, antifascista".

O bloco surgiu há 16 anos, criado por um grupo de amigos que, segundo De Angelis, cansou de pedir para os outros blocos tocarem Raul Seixas. "E resolvemos nós mesmos tocar Raul", afirmou. Mas de acordo com ele, o Toca Raul é muito mais que uma agremiação carnavalesca, é um manifesto em favor da alegria, da ocupação do espaço público e em defesa das pautas progressistas.

Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria-Tulio Santos/EM/D.A Press
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Tulio Santos/EM/D.A Press
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria-Tulio Santos/EM/D.A Press
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Tulio Santos/EM/D.A Press
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria-Tulio Santos/EM/D.A Press
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Tulio Santos/EM/D.A Press
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria-Tulio Santos/EM/D.A Press
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Tulio Santos/EM/D.A Press
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria-Tulio Santos/EM/D.A Press
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Tulio Santos/EM/D.A Press
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria-Tulio Santos/EM/D.A Press
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Tulio Santos/EM/D.A Press
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria-Tulio Santos/EM/D.A Press
Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Tulio Santos/EM/D.A Press

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Inicialmente o bloco não tinha bateria e saía com o apoio da charanga do Galo. Hoje o bloco tem sua própria bateria, formada por cerca de 50 integrantes, todos fantasiados de personagens das músicas de Raul.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte carnaval-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay