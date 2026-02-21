Toca Raul desfila defendendo Brasil soberano

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O Toca Raul Agremiação Psicodélica levou para as ruas do centro de Belo Horizonte, neste sábado pós-carnaval (21/02), toda a irreverência e poesia do maluco beleza, homenageado pelo bloco. Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria.

O bloco se concentrou em seu tradicional reduto, o Bar do Xaxá, na avenida Olegário Maciel, antes do desfile. O enredo este foi batizado de "Vê se te orienta". O mote é um verso da música Al Capone, um dos sucessos de Raul, que abriu o cortejo, seguido por gritos de " o Brasil é um país soberano" e Aluga-se, composição que crítica a entrega das riquezas do país para o estrangeiro

Um dos fundadores do bloco, Rodrigo Resende De Angelis, designer gráfico de 48 anos, disse que a intenção do desfile é incentivar "a galera a descer do muro" e também ocupar o "centrão" de Belo Horizonte. "A gente quer que a galera saia do muro e que se oriente para a esquerda. O Toca Raul é um bloco totalmente de esquerda, antifascista".

O bloco surgiu há 16 anos, criado por um grupo de amigos que, segundo De Angelis, cansou de pedir para os outros blocos tocarem Raul Seixas. "E resolvemos nós mesmos tocar Raul", afirmou. Mas de acordo com ele, o Toca Raul é muito mais que uma agremiação carnavalesca, é um manifesto em favor da alegria, da ocupação do espaço público e em defesa das pautas progressistas.

Lado A e lado B de Raul Seixas embalaram os foliões, ao som da bateria Tulio Santos/EM/D.A Press

Inicialmente o bloco não tinha bateria e saía com o apoio da charanga do Galo. Hoje o bloco tem sua própria bateria, formada por cerca de 50 integrantes, todos fantasiados de personagens das músicas de Raul.