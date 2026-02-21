Zeca Pagodinho será homenageado por Pedro Sampaio em desfile logo mais

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Os foliões já estão se concentrando para o desfile do trio elétrico do DJ Pedro Sampaio que neste sábado de pós-carnaval (21/2), em Belo Horizonte, vai homenagear o sambista Zeca Pagodinho.



Em suas redes sociais, Sampaio postou uma foto usando uma roupa semelhante à do sambista, a quem chama de " ícone da música brasileira". Já está chovendo antes de o bloco começar.



Enquanto aguarda o início do desfile, o Grupo de Proteção Especial da Mulher da Guarda Municipal deu orientações para evitar assédio, violência e importunação sexual.

Responsável por um dos hits do carnaval brasileiro, o DJ Pedro Sampaio, se apresenta para uma multidão, que toma conta da Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte.

Foliões se abrigam da chuva na Avenida Afonso Pena Tulio Santos/EM/D.A Press

Esta é a segunda vez de Sampaio no carnaval de rua da capital mineira, onde ele também se apresentou em 2024.



Em parceria com a cantora Melody, a música "JetSky", lançada final do ano passado, está no topo no ranking das mais ouvidas do Spotify no Brasil, com milhões de plays no carnaval Brasil afora, apesar da controvérsia.

"JetSky", guarda semelhanças com o sucesso "Somebody's Watching Me", de 1984, que ficou famoso mundialmente por ter Michael Jackson cantando seu icônico refrão.