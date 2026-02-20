Pós-carnaval: voltar com tudo ou retomar aos poucos?

Com o fim do carnaval, muita gente pensa em compensar os excessos e retornar aos treinos em intensidade máxima. Mas, segundo o personal trainer Márcio Lui, esse não é o momento ideal. “O mais indicado é fazer uma adaptação, reduzindo carga e controlando a intensidade nos primeiros dias”, explica.

Após dias de pouco sono, alimentação fora da rotina e consumo de álcool, o corpo sente os impactos desses excessos. Voltar com tudo de uma vez pode aumentar o risco de lesão, queda da imunidade e fadiga excessiva.

“O melhor caminho é começar de forma moderada, recuperar o ritmo, ajustar o corpo novamente à rotina e evoluir de maneira progressiva. Constância sempre traz mais resultado do que pressa”, reforça o especialista.

Quais exercícios priorizar?

Para quem largou a rotina de treinos no feriado, ou mesmo antes, o ideal é apostar em exercícios que ajudem o corpo a retomar o ritmo sem gerar sobrecarga excessiva. O especialista recomenda treinos funcionais moderados, que trabalham o corpo todo com intensidade controlada.

A musculação pode ser retomada com cargas reduzidas e foco total na execução e na técnica. Já o cardio leve a moderado — como caminhada acelerada, bicicleta ou elíptico — contribui para ativar a circulação e recuperar o condicionamento físico.

Exercícios de mobilidade, alongamento e fortalecimento de core também são fundamentais nesse momento, pois melhoram a recuperação muscular, reduzem a rigidez e preparam o corpo para voltar gradualmente à intensidade normal.

“O mais importante é respeitar o processo e aumentar a intensidade de forma progressiva. O corpo responde melhor quando você dá o estímulo certo no tempo certo”, orienta Márcio.

Exercícios leves ajudam na recuperação?

Sim — e muito. Caminhada, bike moderada e alongamentos estimulam a circulação sanguínea, facilitando a remoção de metabólitos acumulados e melhorando a oxigenação muscular. Isso acelera a recuperação e reduz a sensação de peso e rigidez, especialmente nas pernas.

Além disso, o movimento leve mantém o corpo ativo sem gerar estresse excessivo, algo essencial após um período de rotina desregulada. “Recuperação também faz parte do treino. Nem sempre é sobre intensidade, às vezes é sobre estratégia”, destaca.

Existe risco de lesão?

De acordo com o personal trainer, sim. Retomar os treinos já com carga alta e intensidade máxima aumenta consideravelmente a chance de lesão. Depois do Carnaval, o corpo tende a estar mais cansado, com sono irregular, possível desidratação e alimentação desbalanceada — fatores que reduzem força, coordenação e tempo de resposta muscular.

Exigir demais nesse estado pode sobrecarregar articulações, tendões e músculos, favorecendo distensões, inflamações e dores persistentes. “O ideal é voltar de forma progressiva, ajustar a carga, respeitar o ritmo do corpo e evoluir ao longo da semana”, afirma o especialista.

“Treinar forte é importante, mas treinar inteligente é o que mantém constância e resultado”, destaca.