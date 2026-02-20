Assine
RESSACA

Como o corpo reage aos excessos do feriado? Entenda

O problema maior não é um carnaval intenso, mas sim quando o padrão não saudável se torna rotina, diz nutricionista, orientando como recuperar o equilíbrio

Estado de Minas
Estado de Minas
20/02/2026 14:30 - atualizado em 20/02/2026 14:35

A recuperação começa com medidas simples: hidratação, sono e retorno à alimentação equilibrada
A recuperação começa com medidas simples: hidratação, sono e retorno à alimentação equilibrada crédito: Pixabay

Depois de vários dias de folia, blocos e festas, é comum que o corpo dê sinais de cansaço. Exageros no consumo de bebida alcoólica, privação de sono, alimentação rica em ultraprocessados e baixa ingestão de água são comuns no feriado. Mas o que, de fato, acontece com o organismo nesse período?

Segundo a nutricionista Aline Bittencourt, os excessos provocam alterações fisiológicas transitórias que, na maioria das pessoas saudáveis, são reversíveis.

“Durante o carnaval, há uma combinação de fatores que sobrecarrega o organismo: álcool em excesso, noites mal dormidas, alimentação rica em açúcar, gorduras e farináceos e pouca hidratação. O corpo responde a isso de forma bastante clara”, explica Aline.

Entre os principais efeitos estão:

  • Desidratação e desequilíbrio eletrolítico, especialmente pelo consumo de álcool, que tem efeito diurético
  • Inflamação transitória, provocada pela soma de álcool, privação de sono e alimentação desbalanceada
  • Alterações gastrointestinais, como distensão abdominal, constipação ou diarreia
  • Desregulação do sono e hormonal, com impacto sobre hormônios como cortisol e melatonina
  • Sobrecarga hepática temporária, já que o fígado prioriza o metabolismo do álcool, reduzindo momentaneamente sua eficiência para metabolizar outros nutrientes

A nutricionista ressalta que o problema maior não é um carnaval intenso isolado, mas sim quando o padrão de excessos se torna rotina.

Como recuperar o organismo?

De acordo com Aline, a recuperação começa com medidas simples: hidratação, sono e retorno à alimentação equilibrada. “O primeiro passo é básico, mas poderoso: beber bastante água, regularizar o sono e voltar à rotina alimentar normal. O corpo precisa de condições adequadas para se reorganizar”, orienta.

As recomendações incluem:

  • Hidratação adequada, com ingestão regular de água ao longo do dia. Em casos de maior consumo de álcool, bebidas com eletrólitos podem auxiliar na reposição
  • Regularização do sono, com horários consistentes e ambiente propício ao descanso
  • Alimentação simples e equilibrada, priorizando frutas, verduras, legumes, proteínas magras e carboidratos integrais

A especialista faz um alerta importante: “Não é momento de dietas extremamente restritivas ou jejuns radicais. O organismo já passou por estresse metabólico. Tentar compensar com mais restrição só piora o processo de recuperação.”

Existe alimento que “desintoxica” o corpo?

A ideia de “desintoxicação” é popular após períodos de exagero, mas, segundo Aline Bittencourt, o termo precisa ser usado com cautela.

“O corpo já realiza processos de desintoxicação continuamente por meio do fígado, rins, intestino e pulmões. Não existe alimento com efeito milagroso capaz de ‘limpar’ o organismo de forma imediata”, explica.

No entanto, alguns alimentos podem apoiar os sistemas naturais do organismo:

  • Vegetais crucíferos (como brócolis, couve, couve-flor e repolho), que contêm compostos bioativos que estimulam enzimas hepáticas
  • Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, frutas cítricas e vegetais verde-escuros, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo
  • Proteínas magras e de fácil digestão, como ovos, peixes, frango, iogurte natural e leguminosas, que fornecem aminoácidos importantes para a função hepática
  • Boa hidratação, incluindo água, água de coco e sucos naturais sem adição de açúcar

No fim das contas, o essencial é hidratar e retomar uma alimentação equilibrada. Isso cria o ambiente ideal para que o organismo volte ao seu ritmo normal”, reforça.

Quanto tempo leva para o corpo voltar ao equilíbrio?

Em pessoas saudáveis, os efeitos leves de poucos dias de excessos tendem a melhorar entre 48 e 72 horas, especialmente quando há boa hidratação e sono adequado.

“Marcadores inflamatórios e alterações metabólicas transitórias costumam se normalizar em alguns dias a uma semana, dependendo da intensidade dos excessos. Alterações hepáticas em exames laboratoriais, quando ocorrem, podem levar alguns dias ou semanas para normalizar”, explica Aline.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nutricionista ressalta: nada de radicalismos. “Depois de alguns dias de exagero, o melhor caminho não é compensar com medidas extremas, mas simplesmente voltar à rotina, dormir bem, se hidratar e comer de forma equilibrada. O corpo é inteligente e, quando recebe o básico bem feito, recupera o equilíbrio naturalmente.”

