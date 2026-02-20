Como o corpo reage aos excessos do feriado? Entenda

Depois de vários dias de folia, blocos e festas, é comum que o corpo dê sinais de cansaço. Exageros no consumo de bebida alcoólica, privação de sono, alimentação rica em ultraprocessados e baixa ingestão de água são comuns no feriado. Mas o que, de fato, acontece com o organismo nesse período?

Segundo a nutricionista Aline Bittencourt, os excessos provocam alterações fisiológicas transitórias que, na maioria das pessoas saudáveis, são reversíveis.

“Durante o carnaval, há uma combinação de fatores que sobrecarrega o organismo: álcool em excesso, noites mal dormidas, alimentação rica em açúcar, gorduras e farináceos e pouca hidratação. O corpo responde a isso de forma bastante clara”, explica Aline.

Entre os principais efeitos estão:

Desidratação e desequilíbrio eletrolítico, especialmente pelo consumo de álcool, que tem efeito diurético



Inflamação transitória, provocada pela soma de álcool, privação de sono e alimentação desbalanceada



Alterações gastrointestinais, como distensão abdominal, constipação ou diarreia



Desregulação do sono e hormonal, com impacto sobre hormônios como cortisol e melatonina



Sobrecarga hepática temporária, já que o fígado prioriza o metabolismo do álcool, reduzindo momentaneamente sua eficiência para metabolizar outros nutrientes

A nutricionista ressalta que o problema maior não é um carnaval intenso isolado, mas sim quando o padrão de excessos se torna rotina.

Como recuperar o organismo?

De acordo com Aline, a recuperação começa com medidas simples: hidratação, sono e retorno à alimentação equilibrada. “O primeiro passo é básico, mas poderoso: beber bastante água, regularizar o sono e voltar à rotina alimentar normal. O corpo precisa de condições adequadas para se reorganizar”, orienta.

As recomendações incluem:

Hidratação adequada, com ingestão regular de água ao longo do dia. Em casos de maior consumo de álcool, bebidas com eletrólitos podem auxiliar na reposição



Regularização do sono, com horários consistentes e ambiente propício ao descanso



Alimentação simples e equilibrada, priorizando frutas, verduras, legumes, proteínas magras e carboidratos integrais

A especialista faz um alerta importante: “Não é momento de dietas extremamente restritivas ou jejuns radicais. O organismo já passou por estresse metabólico. Tentar compensar com mais restrição só piora o processo de recuperação.”

Existe alimento que “desintoxica” o corpo?

A ideia de “desintoxicação” é popular após períodos de exagero, mas, segundo Aline Bittencourt, o termo precisa ser usado com cautela.

“O corpo já realiza processos de desintoxicação continuamente por meio do fígado, rins, intestino e pulmões. Não existe alimento com efeito milagroso capaz de ‘limpar’ o organismo de forma imediata”, explica.

No entanto, alguns alimentos podem apoiar os sistemas naturais do organismo:

Vegetais crucíferos (como brócolis, couve, couve-flor e repolho), que contêm compostos bioativos que estimulam enzimas hepáticas



Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas , frutas cítricas e vegetais verde-escuros, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo



, frutas cítricas e vegetais verde-escuros, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo Proteínas magras e de fácil digestão, como ovos, peixes, frango, iogurte natural e leguminosas , que fornecem aminoácidos importantes para a função hepática



, que fornecem aminoácidos importantes para a função hepática Boa hidratação, incluindo água, água de coco e sucos naturais sem adição de açúcar

No fim das contas, o essencial é hidratar e retomar uma alimentação equilibrada. Isso cria o ambiente ideal para que o organismo volte ao seu ritmo normal”, reforça.

Quanto tempo leva para o corpo voltar ao equilíbrio?

Em pessoas saudáveis, os efeitos leves de poucos dias de excessos tendem a melhorar entre 48 e 72 horas, especialmente quando há boa hidratação e sono adequado.

“Marcadores inflamatórios e alterações metabólicas transitórias costumam se normalizar em alguns dias a uma semana, dependendo da intensidade dos excessos. Alterações hepáticas em exames laboratoriais, quando ocorrem, podem levar alguns dias ou semanas para normalizar”, explica Aline.

A nutricionista ressalta: nada de radicalismos. “Depois de alguns dias de exagero, o melhor caminho não é compensar com medidas extremas, mas simplesmente voltar à rotina, dormir bem, se hidratar e comer de forma equilibrada. O corpo é inteligente e, quando recebe o básico bem feito, recupera o equilíbrio naturalmente.”