Pós-carnaval: sucos naturais podem ajudar a aliviar a ressaca?

Após os dias de folia, muitas pessoas sentem os efeitos do consumo excessivo de álcool e acabam lidando com a famosa “ressaca”, que pode causar dor de cabeça, enjoo, fraqueza e desidratação.



Há diversas receitas caseiras para amenizar esses sintomas, e entre as mais populares estão os sucos naturais feitos com frutas e vegetais. Mas eles realmente ajudam?



Os sucos naturais podem ajudar na recuperação?

O álcool sobrecarrega o organismo, reduzindo os níveis de hidratação e esgotando nutrientes essenciais. Dessa forma, consumir sucos preparados com ingredientes ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes pode contribuir para a reposição de líquidos e nutrientes.



"Apesar de não existir uma solução única para curar a ressaca, é possível combinar diferentes alimentos para aliviar alguns sintomas", explica a nutricionista e educadora física Dani Borges.



A mistura de ingredientes como gengibre, limão e folhas verdes, por exemplo, pode ajudar na digestão e no alívio de náuseas. Já alimentos com alto teor de água, como melancia e pepino, auxiliam na reidratação do organismo.



Sucos naturais ou sucos detox?

“Eu, particularmente, não uso a palavra 'detox' pois essa não é uma propriedade exclusiva dos sucos e de nenhum alimento específico de forma individual, mas sim um processo natural do corpo, não é um processo ‘milagroso’ que ‘cura’ a ressaca, é uma desintoxicação natural que não deve ser vista como uma forma de compensar excessos com o álcool”, ressalta Dani.

3 receitas de sucos para recuperar a energia pós-folia

Se a intenção é minimizar o desconforto e ajudar na recuperação do corpo, algumas combinações podem ser benéficas. Confira três sugestões da nutricionista:



Suco verde refrescante

- 1 folha de couve

- 1 rodela de gengibre

- Suco de 1 limão

- 200 ml de água de coco

- 1 fatia de abacaxi

Bata tudo no liquidificador e beba sem coar.



Suco hidratante de melancia

- 2 fatias de melancia

- Suco de meio limão

- 5 folhas de hortelã

- 200 ml de água

Bata no liquidificador e sirva gelado.



Suco digestivo de laranja e cenoura

- Suco de 2 laranjas

- 1 cenoura pequena

- 1 colher de chá de cúrcuma

- 200 ml de água

Bata no liquidificador e consuma na hora.



"A ressaca pode ser evitada ou minimizada com bons hábitos antes, durante e depois da folia. Manter-se bem hidratado, dormir bem e ter uma alimentação equilibrada fazem toda a diferença, mas esses cuidados devem ser constantes para garantir o bem-estar no dia a dia", orienta a educadora física.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia