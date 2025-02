28 de fevereiro, véspera do carnaval, é o Dia da Ressaca

O Dia da Ressaca foi criado como uma iniciativa de órgãos de saúde pública e associações médicas preocupadas com o abuso de álcool e, no Brasil, é comemorado em . Este ano, coincide com a véspera do recesso de carnaval , o que torna a data ainda mais simbólica, considerando-se que é um período no qual as pessoas, entusiasmadas em curtir a folia, podem cometer alguns exageros no consumo de álcool.