Especialistas alertam para os principais riscos à saúde durante o carnaval

O carnaval é sinônimo de alegria, mas também é um momento em que precisamos cuidados com a saúde. Em Belo Horizonte, é esperado cerca de 6 milhões de foliões. Nesse contexto de grande aglomeração, é imprescindível atenção a comportamentos que podem colocar a saúde do indivíduo e de outras pessoas ao seu redor em risco.

O abuso de álcool é uma delas, visto que essa situação torna-se comum nessa época do ano, além da prática de sexo de forma desprotegida , aumentando a exposição a infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Quantidade segura de álcool

Libânio explica que o álcool é absorvido rapidamente pelo intestino e, quando consumido em excesso, supera a capacidade do fígado de metabolizá-lo. “Por isso, é importante se alimentar enquanto bebe, pois isso retarda a absorção, dando mais tempo para o fígado trabalhar”, recomenda.



O consumo excessivo de bebidas alcoólicas tem impactos imediatos que incluem alteração comportamental, intoxicação e, em casos extremos, até óbito. A longo prazo, o álcool está associado a diversos tipos de câncer, como de mama, fígado e boca, além de danos ao sistema nervoso e órgãos do trato gastrointestinal, podendo causar cirrose e pancreatite.

Outro ponto crítico é o impacto do álcool na capacidade de tomar decisões. “Com o aumento dos níveis de álcool no sangue, há comprometimento do julgamento, impulsividade e até perda de memória recente. Isso pode levar a ações fora do planejamento habitual, como comportamentos sexuais de risco e ações que podem ir de danos emocionais a atos criminosos”, explica Libânio.

ISTs no Carnaval: prevenção é a chave

O infectologista cooperado da Unimed-BH, Adelino de Melo Freire Jr., reforça que o consumo abusivo de álcool durante a folia contribui com o aumento de práticas sexuais ocasionais e desprotegidas, aumentando a exposição às ISTs. “O álcool e outras substâncias podem levar à desinibição e à negligência no uso de preservativos, aumentando a vulnerabilidade a infecções, como sífilis, gonorreia, clamídia e HIV”, alerta.

Dentre os comportamentos de risco estão o aumento do número de parceiros sexuais, a redução da percepção de risco e a baixa adesão ao uso do preservativo.

O infectologista, que também é presidente da Sociedade Minera de Infectologia, destaca a importância de campanhas de prevenção durante o período. “A distribuição gratuita de preservativos, a testagem rápida e a conscientização por meio de redes sociais e ações presenciais são estratégias essenciais para reduzir a transmissão dessas doenças”. Ele ainda aponta que, embora o uso do preservativo continue sendo a principal estratégia na prevenção de ISTs, a PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV) e da PEP (profilaxia pós-exposição) também são medidas complementares ao uso do preservativo.

Como se proteger

Para garantir uma folia com segurança, os especialistas recomendam:

* Evitar o excesso de álcool: beba com moderação, intercalando com água e alimentação adequada.

* Usar preservativos: eles são a principal barreira contra ISTs.

* Fazer testagem: aproveite campanhas de testagem gratuita para conhecer seu status de saúde.

* Buscar informações confiáveis: desconfie de mitos e consulte fontes oficiais, como o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde.

O carnaval pode ser uma festa segura e saudável, desde que os foliões adotem medidas preventivas. “Todo excesso deve ser evitado”, sugere Libânio. E Melo complementa: “A prevenção é a melhor forma de garantir que a folia não deixe marcas negativas na saúde”.