Cuidado na folia: misturar álcool e medicamentos implica em riscos à saúde

Durante o carnaval, a ingestão de bebidas alcoólicas tende a aumentar entre os foliões. No Brasil, o consumo de álcool já supera a média global. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a media anual per capita no pais e de 7,7 litros, enquanto no mundo esse numero e de 5,5 litros. No entanto, muitos não sabem que o álcool, quando ingerido com certos medicamentos, pode reduzir a eficácia ou ate causar efeitos colaterais graves.





Dafne Cristina Lopes Estevão, farmacêutica da rede de drogarias Farmais, ressalta que mesmo remédios isentos de prescrição podem ter interações perigosas com o álcool. "E fundamental consultar a bula e buscar orientação de um farmacêutico antes de consumir qualquer medicamento com bebida alcoólica. O álcool e os medicamentos são metabolizados no fígado, e essa interação pode comprometer a eficácia dos remédios ou potencializar seus efeitos colaterais", afirma.





Dependendo do tipo de medicamento, o álcool pode reduzir sua absorção, tornando-o menos eficaz, ou aumentar sua concentração no organismo, elevando o risco de overdose. Algumas combinações, como antidepressivos, remédios para insônia e analgésicos, podem provocar sonolência extrema, queda da frequência cardíaca e respiratória, e, em casos graves, levar ao coma ou até a morte.



A recomendação e que os foliões tenham atenção redobrada ao consumo de álcool, especialmente se estiverem sob tratamento medico, evitando possíveis complicações que possam transformar a festa em um problema de saúde.



Certos medicamentos também interagem com tipos específicos de bebida alcoólica. Por exemplo, antibióticos como metronidazol – que atende uma ampla gama de doenças e e de uso comum no Brasil, podem causar efeitos colaterais mesmo após a interrupção do tratamento. Já os inibidores da monoamina oxidase, enzima que quebra neurotransmissores como a dopamina, norepinefrina e serotonina, usados para depressão, podem provocar um perigoso aumento da pressão arterial quando combinados com cervejas artesanais ou caseiras.





Confira alguns efeitos colaterais da interação entre álcool e medicamentos





Hepatite medicamentosa: mistura de álcool e paracetamol



Potencialização do efeito do álcool: dipirona



Sangramentos gastrointestinais: ácido acetilsalicilico (AAS) e anti-inflamatorios



Tontura, vertigem, fraqueza e confusão: inibidores de apetite



Hipoglicemia: insulina



Aumento do efeito sedativo e risco de insuficiência respiratória: calmantes e antidepressivos



Vômitos, palpitação e cefaleia: antibióticos



Redução da eficácia e risco de intoxicação: anticonvulsivantes





Como se proteger



A recomendação é simples: se você faz uso de qualquer medicamento, converse com seu medico ou farmacêutico antes de consumir bebidas alcoólicas. Também e importante ler atentamente a bula dos remédios para evitar riscos desnecessários.





Para quem quer aproveitar o carnaval sem preocupações, a dica e beber com moderação, manter-se hidratado e, sempre que possível, optar por alternativas não alcoólicas. Afinal, a festa e muito mais divertida quando a saúde esta em dia