Como ajudar idosos a não esquecerem de tomar medicamentos

Manter a rotina de medicamentos em dia e lembrar de compromissos essenciais, como consultas médicas, pode ser um grande desafio, especialmente para idosos. Condições crônicas como hipertensão e diabetes demandam disciplina rigorosa, e esquecimentos podem comprometer gravemente a saúde. Os problemas relacionados à memória tornam-se mais frequentes com a idade, criando obstáculos adicionais.

De acordo com a farmacêutica da rede Farmais, Dafne Estevão, o uso correto de medicamentos, no horário e na dose indicada, garante não apenas a eficácia do tratamento, mas também a prevenção de complicações, como infarto, AVC ou descontrole do diabetes. “No entanto, é preciso entender que o esquecimento é natural, especialmente em idosos, e pode ser mitigado com técnicas específicas”, afirma.



A memória é um mecanismo complexo e que requer uma série de práticas para mantê-las ativas por muito tempo. “A chamada memória de trabalho é aquela que precisamos para a execução de tarefas do dia a dia e profissionais. É uma memória difícil de adquirir, e também muito fácil de perder”, explica o neurocientista e fitoterapeuta Julio Luchmann.

Além de dicas tradicionais, como caixinhas organizadoras de medicamentos e alarmes, os especialistas destacam estratégias mais avançadas baseadas em neurociência e tecnologia. Confira as melhores práticas:



Crie associações visuais e rotinas fixas



Associar uma ação importante a uma atividade rotineira ajuda a consolidar hábitos e reforça a memória. Por exemplo:

Deixe os medicamentos próximos de objetos usados diariamente (escova de dentes, chaleira ou jarra de água, por exemplo). Assim, ao realizar a tarefa habitual, o cérebro automaticamente lembra de tomar o remédio.

Combine horários dos medicamentos a atividades fixas, como refeições ou o horário de um programa de TV favorito.

Essa técnica, chamada de encadeamento de hábitos, ajudar a reforçar a memória ao vincular o medicamento a algo que já está consolidado na rotina.





Use dispositivos inteligentes



A tecnologia moderna oferece soluções sofisticadas para evitar esquecimentos:



Assistentes virtuais, como Alexa ou Google Assistant: Configure lembretes diários por voz, com alertas personalizados para medicamentos e compromissos. Esses dispositivos podem ser programados com frases personalizadas, como “não se esqueça do medicamento para diabetes agora!”



Aplicativos com automação avançada: Ferramentas como Pill Reminder, Medisafe ou MyTherapy ajudam a organizar os medicamentos e enviar lembretes no celular ou smartwatch. Também geram relatórios úteis para compartilhar com o médico.

Utilize técnicas de repetição ativa



A repetição ativa é uma prática recomendada pela neurociência para reforçar memórias recentes. Para medicamentos, isso pode ser aplicado ao revisar os horários diariamente:

Leia e diga em voz alta os horários e doses pela manhã.

À noite, revise mentalmente quais medicamentos foram tomados.

Essa técnica, aliada à anotação manual em um quadro de controle ou diário, fortalece as conexões cerebrais responsáveis por lembrar tarefas recorrentes.



Adote códigos de cores e esquemas visuais

O cérebro processa informações visuais com mais eficiência do que texto simples. Um quadro de controle com diferentes cores para cada horário ou tipo de medicamento pode facilitar a compreensão. Por exemplo:

Cor vermelha para remédios da manhã.

Cor azul para remédios noturnos.

Adesivos coloridos ou símbolos nas embalagens dos remédios ajudam a identificar rapidamente o medicamento certo para cada horário.



Segundo o neurocientista, este tipo de estímulo ajuda a criar memórias sensoriais, que estão ligadas aos sentidos para sua aquisição. Além disso, fotos ou desenhos simples que representem a ação podem ser colados no local onde o medicamento fica armazenado.



Use a técnica do “Memory Palace”



O Memory Palace (Palácio da Memória) é uma técnica milenar de memorização usada até hoje por campeões de memória. Consiste em associar compromissos ou tarefas a locais imaginários em sua mente.

Por exemplo: imagine sua casa e associe o café da manhã ao remédio matinal, o almoço ao remédio de pressão e o jantar ao remédio noturno. Ao visualizar cada espaço, o cérebro automaticamente se lembrará da ação associada a ele.

Programe revisões periódicas com familiares



Revisar regularmente o plano de medicação com familiares ou cuidadores não só ajuda na memória, mas também previne erros, como tomar remédios vencidos ou na dose errada.



Reforce a memória com hábitos saudáveis



O sono é um fator crucial para a consolidação da memória, segundo a neurociência. Para otimizar o funcionamento cerebral e reduzir esquecimentos:

Durma pelo menos 7-8 horas por noite.

Mantenha uma alimentação rica em ômega-3 , antioxidantes e vitaminas do complexo B , que ajudam na saúde cerebral.

, antioxidantes e vitaminas do , que ajudam na saúde cerebral. Faça atividades que estimulem a memória, como leitura, palavras cruzadas ou jogos de tabuleiro, que mantêm o cérebro ativo.



“Idosos têm facilidade em consolidar hábitos quando as estratégias são consistentes e fáceis de aplicar. A tecnologia moderna e as técnicas de neurociência podem transformar a forma como eles gerenciam suas vidas e tratamentos. Pequenos ajustes na rotina podem fazer uma grande diferença na saúde e bem-estar”, aconselha a farmacêutica Dafne.

