Memorização: técnicas para potencializar seu aprendizado

Só um cérebro saudável e descansado é capaz de memorizar (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



LEIA MAIS 12:53 - 02/08/2022 Por que a natação é uma 'fonte da juventude' para o cérebro

09:12 - 21/07/2022 Dia do Cérebro lembra a importância de se atentar às doenças neurológicas

13:15 - 24/06/2022 Criatividade: saiba desenvolver uma das principais habilidades do cérebro A memória é uma das mais importantes funções exercidas pelo cérebro, a capacidade de manter e resgatar lembranças foi crucial para a evolução do homem e é essencial para sua sobrevivência. No entanto, na sociedade pós-moderna a capacidade de memorização tem se tornado cada vez menos potente.O neurocientista Fabiano de Abreu Agrela, PhD em neurociências e mestre em psicologia, explica que "esse déficit pode ser explicado pela rotina contemporânea que não demanda esforço cerebral e não contribui para o fortalecimento da memória. Outro fator que interfere nesse processo é o excesso de dopamina que o estilo de vida moderno estimula no cérebro com o auxílio de redes sociais e jogos eletrônicos."





Mas nem tudo está perdido. Fabiano de Abreu destaca que o cérebro conta com uma incrível habilidade chamada neuroplasticidade, que consiste na adaptação de seus sistemas em face de determinado cenário, possibilitando a sua estimulação através de alguns exercícios.

O neurocientista, em um artigo intitulado “Técnicas para memorização - Sobre as células de engramas” , publicado pela revista Multidisciplinar de Ciência Latina, apresenta algumas dicas importantes para melhorar a memorização. Conheça algumas:

1- Falar em voz alta

"Dessa forma, dará estímulos às memórias sensoriais enquanto aprende. Mas lembre-se, é desejável que use essa técnica juntamente com a escrita ou digitação, já que utilizará também um pouco do seu tato e processos mais físicos no processo".

2 - Vincule a uma memória de longo prazo

"Quando já tem uma memória estabelecida, tente relacioná-la com a nova memória que está tentando criar. Por exemplo, quando cria uma senha e quer se lembrar dela com facilidade, você a vincula a uma data de nascimento ou qualquer outra sequência numérica já enraizada em sua memória."

"Apenas ler e recitar o conteúdo não é o suficiente para fixá-lo no cérebro. Criar resumos, esquemas ou mapas mentais sobre ele ajudam seu cérebro a criar lógicas acerca do tema ajudando a sistematizar os principais conceitos expostos e facilitando a revisão das matérias já estudadas."



Neurocientista Fabiano Abreu avisa que é preciso estar saudável para que consiga apreender informações de forma mais eficiente (foto: Arquivo Pessoal)

4 - Repetição

"Essa pode parecer uma das dicas mais “batidas”. Mas apesar de parecer que ela só é útil para memórias de curto prazo, como decorar o assunto de uma prova um dia antes por exemplo, se feita periodicamente em alguns intervalos de tempo específicos ela também é importante para a fixação de memórias de longo prazo."

5 - Ensine sobre o tema

"Quando ensina outra pessoa seu cérebro irá tentar reelaborar o conteúdo de uma forma mais didática. Esse processo funciona como uma revisão e reúne diversas dicas já descritas acima de uma só vez: quando ensina, você repete, fala, vincula a memórias de longo prazo e resume.´"





Além dessas dicas, Fabiano de Abreu apresenta diversos outros truques para auxiliar na sua memorização. Mas ressalta que seu cérebro precisa estar saudável para que consiga apreender informações de forma mais eficiente. "O processo de aprendizagem é diferente para cada pessoa, porém o mais importante é lembrar-se que somente um cérebro saudável e descansado é capaz de memorizar uma informação ou conteúdo. Dedique às técnicas, mas não esqueça de se cuidar”.

O neurocientista avisa que "uma boa nutrição, dormir de noite e não de madrugada, redução do uso de rede social, vínculo maior com a natureza, maior interação com pessoas, exercícios físicos, leitura aprofundada, documentários que tragam conhecimento são alguns dos hábitos necessários para que o cérebro possa ter uma melhor capacidade mediante a homeostase necessária para o uso da inteligência”.