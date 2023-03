Ninguém ignora que o branco nas paredes e o azul identificam o período colonial da arquitetura brasileira. Em outros países também é assim, mas há uma diversidade que agrada o visual: em algumas cidades, cada casa tem uma cor, combinadas ou não. Ninguém ignora que o branco nas paredes e o azul identificam o período colonial da arquitetura brasileira. Em outros países também é assim, mas há uma diversidade que agrada o visual: em algumas cidades, cada casa tem uma cor, combinadas ou não.









A preferência por uma cor não se resume a tons de parede ou à escolha de roupas. A neurociência tem o papel de investigar o sistema nervoso humano, entendendo qual seu impacto no desenvolvimento e crescimento. Existem diversas estratégias investigadas pela neurociência para estimular e aumentar nossa produtividade. Thaís Faria Coelho, neurocientista e mestre em educação, explica como cada cor nos afeta e pode nos motivar.





Cinza





Esta cor atinge o putâmen, encarregado de regular a dopamina, neurotransmissor responsável pelo prazer. Então, o cinza pode representar a ausência de energia e também ser usado em momentos de decisão.





Branco





O branco atinge o córtex esquerdo, responsável pela lógica e comunicação. O contato da cor com nosso cérebro remete à sensação de pureza, tranquilidade, calma e frescor.





Vermelho





O vermelho estimula a amígdala e o núcleo accumbens, estruturas ligadas ao prazer. É uma cor responsável por motivar nossas emoções, virilidade, impulsos, atenção, sexualidade e dinamismo.





Roxo





Esta cor estimula o polo frontal, responsável pelo planejamento de ações, movimentos e pensamento abstrato. O roxo desperta o interesse em atividades que trabalhem a criatividade, espiritualidade, mistérios e ganância.





Rosa





Atinge a área tegmentar frontal, que controla a sensação de recompensa. Seu principal efeito é o estímulo à inocência, pureza, feminilidade, delicadeza e afeição.





Preto





Assim como a cor vermelha, o preto estimula a amígdala, que é uma espécie de controladora do comportamento sexual, agressivo e memória emocional. A cor desperta ações de curiosidade, luxo e luto.





Verde





Essa cor atinge o córtex pré-frontal, que está ligado às decisões e ao pensamento criativo, além de ser responsável pelas respostas afetivas e julgamento social. É uma cor que transmite frescor e harmonia.





Marrom





O marrom trabalha o sistema límbico do cérebro, que gerencia estados e respostas emocionais. É uma cor que transmite estabilidade, conservadorismo e pensamento.





Amarelo e laranja

As duas atuam no sistema dopaminérgico, responsável por gerenciar os estados de recompensa e liberar dopamina. São estimulantes do entusiasmo, alegria, energia e alerta.





Azul

Assim como o verde, o azul atinge o córtex pré-frontal, que atua nas decisões, pensamentos abstratos e criativos. Enquanto o verde estimula a harmonia, o azul motiva ações de poder (azul-escuro), produtividade, confiança e higiene (azul-claro).





A neurocientista Thaís Coelho considera importante ter em mente que a compreensão das cores pode reestruturar a rotina das pessoas de acordo com seus objetivos. Segundo ela, é possível justificar vários comportamentos humanos de acordo com as cores mais presentes no dia a dia das pessoas.