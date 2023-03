Veja por que vitamina C, ômega 3, verdura, café e chá são bons para a saúde

Sardinha está entre os peixes que fornecem ômega 3 para o ser humano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Na correria do dia a dia, muitas vezes não nos alimentamos direito, dormimos mal e frequentamos lugares muito cheios. O corpo fica cansado e mais vulnerável, cai a nossa imunidade. Isso pode se tornar um pedido de ajuda do organismo, sinalizando que tem algo errado conosco.









• Vitamina C é essencial para a imunidade

Verdade. Frutas cítricas, ricas em vitamina C, são os principais alimentos que auxiliam a imunidade. Eles são antioxidantes, combatem os radicais livres, aumentam a resistência do organismo e impedem infecções virais e bacterianas. Andreia ensina que não é preciso investir apenas em limão e laranja: “Podemos apostar em acerola, goiaba, caju, kiwi, morango e abacaxi, superpositivos para melhorar os índices de vitamina C do corpo.”





• Além da imunidade, a vitamina C é essencial para outras funções

Verdade. Ela é fundamental para o funcionamento das células, auxiliando a formação dos colágenos tipos 1 e 3, que contribuem com até 90% do total sintetizado do corpo. “Atua diretamente no combate ao envelhecimento e melhora a cicatrização”, afirma Andreia Oliveira.





• Vegetais não são tão importantes para o sistema imunológico

Mito. Vegetais escuros são ricos em ácido fólico (folato) e vitamina B9. As principais fontes alimentares de ácido fólico são espinafre, feijão-branco, aspargos, verduras de folhas escuras, couve-de- bruxelas, soja e derivados, laranja, melão, maçã, brócolis, gema de ovo, fígado, peixes, gérmen de trigo, salsinha, beterraba crua e amendoim. “O ácido fólico é responsável por fabricar células sanguíneas e produção dos músculos. Melhora a cicatrização e a formação de RNA e DNA. Por isso, ele é tão importante (inclusive para gestantes), pois ameniza o risco de anemias e controla a hipertensão. Também contribui para evitar perdas auditivas e doenças crônicas, salienta a profissional.





• Ômega 3 é a “gordura boa” que atua como antioxidante

Verdade. Além de ser anti-inflamatório, é conhecido como “gordura boa” e previne várias doenças graves. O ômega 3 é encontrado em peixes de água fria, tais como atum, salmão, sardinha, tainha e bacalhau. “Importantíssimo para o coração, o ácido graxo reduz o risco de infarto e as taxas de triglicerídeos”, comenta Andreia. “Ele previne batimentos cardíacos disritmados, melhorando a saúde dos hipertensos. Também diminui o risco de arteriosclerose, alivia dores e inflamações, previne pressão alta, controla o apetite, previne a depressão pós-parto, auxilia o desenvolvimento cerebral dos fetos, previne o câncer de próstata e reduz o mau colesterol (LDL).”





• Café faz mal para a imunidade

Mito. A bebida é rica em cafeína, vitaminas e minerais como cálcio, fósforo e potássio. O consumo moderado de café pode ter efeitos benéficos com relação à depressão e à perda da memória a longo prazo, pelo fato de doses moderadas de cafeína regularem a plasticidade sináptica e contribuírem para o ajuste dos padrões de sono, do estado emocional, da memória e do aprendizado. Estudos apontam que esse efeito natural é causado pelo estímulo da cafeína no sistema nervoso central. Aumenta-se a produção de neurotransmissores cerebrais responsáveis pela sensação de bem-estar, entre eles noradrenalina, dopamina e serotonina.





• Tomar chá pode potencializar o envelhecimento da pele

Mito. Quem costuma tomar chá tem risco menor de acidente vascular cerebral e doenças cardíacas. “O chá está associado ao antienvelhecimento. Células dos apreciadores regulares de chá têm idade biológica mais jovem do que as células de quem não ingere a bebida. Beber chá ajuda a aumentar a expectativa de vida”, informa a nutricionista.