Ginástica para o cérebro ajuda na prevenção de demência

Um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) e publicado na revista The Lancet Global Health, indicou que 54% dos casos de demência na América Latina são evitáveis, um índice acima da média mundial de 40%. Ainda de acordo com o levantamento, no Brasil, estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas têm demência, com grande parte dos casos ainda não diagnosticados.

A Biblioteca Virtual em Saúde, aponta que a demência “é o declínio geral das habilidades mentais, como memória, linguagem e raciocínio que persiste por toda a vida e pode interferir com as atividades normais da pessoa e seus relacionamentos”. A Biblioteca diz ainda que, “pessoas com demência podem se tornar confusas, incapazes de lembrar as coisas ou perder habilidades que antes tinham, incluindo as tarefas do dia a dia”.

Atualmente, existe um método que auxilia na prevenção da demência e na pré-demência. É conhecido como ginástica para o cérebro, uma metodologia baseada nos avanços da neurociência. De acordo com o site do Supera, além de saúde, a ginástica cerebral garante desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais, entregando performance e qualidade de vida.

Para Érica Oliveira, franqueada, gestora pedagógica e especialista em estimulação cognitiva do Supera, curso que utiliza métodos para ginástica do cérebro, em um mundo cada vez mais dinâmico, com mudanças a todo instante, a capacidade de adaptação e o desempenho cognitivo tornaram-se fundamentais para o sucesso profissional, realização pessoal, bem-estar e qualidade de vida. “A ginástica para o cérebro é uma alternativa eficaz e inovadora que ganha cada vez mais adeptos”, afirma.

De acordo com a gestora pedagógica, os alunos utilizam ferramentas como o ábaco (instrumento milenar para cálculos), apostilas com exercícios cognitivos, jogos online, jogos de tabuleiro e dinâmicas. “As aulas acontecem em turmas separadas por idade, com a realização de atividades direcionadas à faixa etária, proporcionando interação social, sensação de valorização e respeito, além da melhoria da autoestima, uma vez que o idoso é incentivado a realizar novas aprendizagens e a realizar novos projetos”, comenta.

Érica afirma também, que os idosos com comprometimento cognitivo leve, recebem aulas e materiais especialmente preparados para atendê-los. “Com cérebro ativo, é possível manter-se jovem, trabalhando, viajando, praticando atividades físicas e comemorando novas conquistas. A ginástica cerebral promove bem-estar e longevidade”, conclui.

Sobre o Supera

Criado há 14 anos, o Supera é hoje uma das maiores rede de escolas de ginástica para o cérebro do Brasil. Voltado para todas as pessoas a partir de 5 anos, sem limite de idade, o curso busca potencializar a capacidade cognitiva, aumentando a criatividade, concentração, foco, raciocínio lógico, segurança, autoestima, perseverança, disciplina e coordenação motora.

