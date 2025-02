Cuidar da saúde íntima durante o carnaval é essencial, dizem especialistas

Calor, umidade e ambientes propícios a bactérias são os principais fatores de infecções na região pélvica.

O carnaval está chegando e, com ele, as festas, o calor e a diversão. No entanto, é fundamental que, durante a temporada de folia, as pessoas não se esqueçam de cuidar da saúde íntima. As especialistas A Sós, a ginecologista Aline Gilberti e a sexóloga Thais Plaza, destacam a importância de manter a higiene e a proteção da região íntima, especialmente em um período marcado por aglomerações, calor intenso e contato com ambientes públicos.



"Durante o carnaval, as mulheres costumam usar roupas apertadas e transpiram mais. Além disso, o calor e a umidade podem predispor à proliferação de fungos e bactérias. Por isso, manter a higiene íntima é essencial", explica Aline Gilberti. Ela destaca que o uso de produtos adequados, como sabonetes íntimos com pH balanceado e ingredientes suaves, é um cuidado importante para evitar desequilíbrios na região vaginal.

Aline ainda alerta que o uso de produtos sem enxágue, como espumas higienizadoras e lenços umedecidos especiais para a região íntima, pode ser uma ótima opção para manter a limpeza durante o dia, especialmente em situações onde o acesso a um banheiro não é imediato. "Esses produtos, com formulação hipoalergênica e sem álcool, são alternativas para quem está em movimento e precisa de praticidade, sem abrir mão da saúde íntima."



Segundo ela, medidas simples, como evitar tecidos sintéticos, dar preferência ao uso de calcinha de algodão e roupas que não abafem a região íntima, são essenciais. Além disso, é importante não permanecer muito tempo com biquínis molhados, "já que a umidade aumenta a chance de crescimento de microrganismos".



“Em relação aos banheiros químicos, deve-se sempre higienizar as mãos antes e após o uso e evitar pegar no celular. Pode-se tentar urinar sem encostar no vaso ou utilizar direcionadores de urina – apesar de não ser a melhor alternativa para o assoalho pélvico, no carnaval está liberado!”, completa.

ISTs



Outro ponto importante, principalmente durante o carnaval, é a proteção contra doenças sexualmente transmissíveis (ISTs). A sexóloga Thais Plaza enfatiza que a empolgação do momento pode fazer com que algumas pessoas deixem de usar métodos contraceptivos e de proteção. "A prevenção é fundamental. O uso de preservativos é a única maneira de evitar a transmissão de doenças como HIV, gonorreia e sífilis", afirma Thais.



Segundo dados da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, em fevereiro de 2018, foram notificados 1.039 casos de sífilis. Após o carnaval, em março, o número aumentou para 1.295 casos. O mesmo padrão foi observado em 2017. Gonorreia e clamídia também são comuns, embora não existam dados específicos sobre o aumento desses casos após o carnaval. Sabe-se que essas infecções podem levar à DIP (doença inflamatória pélvica) e infertilidade se não tratadas adequadamente.



Além disso, a sexóloga alerta para os cuidados com a saúde íntima pós-exposição. "Manter a higiene adequada e usar produtos que ajudem a restaurar o equilíbrio da flora vaginal é muito importante. Há produtos que ajudam a evitar desequilíbrios, mantendo o frescor e a proteção da área íntima."



Cuidados após a folia



Após o fim das festas, é comum que as mulheres sintam desconfortos como ardência ou coceira devido ao uso de roupas apertadas ou à exposição a ambientes com maior quantidade de bactérias. Para isso, a ginecologista recomenda atenção redobrada. "Se houver algum desconforto, como secreção ou dor, o ideal é procurar um ginecologista. A limpeza da área com produtos adequados e o uso de roupas mais confortáveis ajudam na recuperação da saúde íntima."



A sexóloga Thais Plaza complementa que, caso ocorra alguma irritação, o uso de produtos calmantes pode aliviar sintomas de ardência ou desconforto. "Evitar o uso de produtos que alterem o pH da região e sempre priorizar produtos neutros e adequados é fundamental para prevenir infecções."



Cuidar da saúde íntima durante o carnaval é essencial para garantir que a folia não se transforme em um problema de saúde. Usar produtos específicos para a higiene íntima ajuda a manter o equilíbrio e o frescor da região íntima. Além disso, a proteção contra ISTs e a escolha de roupas mais adequadas são fundamentais para evitar desconfortos e infecções.



Como destacam as especialistas A Sós, Aline Gilberti e Thais Plaza, pequenos cuidados durante o carnaval podem evitar grandes problemas de saúde. Aproveitar a festa com consciência e responsabilidade é a melhor maneira de curtir o melhor da temporada de folia sem abrir mão do bem-estar.