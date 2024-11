Como resultado da redução de colágeno no organismo ao longo do tempo, a pele começa a apresentar flacidez e perda de volume

Com o passar dos anos, o organismo sofre com alterações e perda das substâncias que, por natureza, existem no corpo. Isso também ocorre nas partes íntimas femininas. Manter o aspecto consideravelmente agradável pode exigir a introdução dos bioestimuladores.





Segundo a especialista em estética avançada e saúde integrativa, Juliana Ramapani, o trabalho com essas substâncias pode contribuir com o bem-estar e a autoestima das mulheres que passam por alterações durante alguma fase da vida. Ela explica que, mesmo sendo um desgaste natural, os trabalhos são fundamentais para auxiliar nos cuidados da saúde feminina.





“A proteína do colágeno representa 70% da derme e é responsável pela firmeza da pele. Porém, com o passar dos anos, os fibroblastos, células responsáveis pela produção do colágeno, vão reduzindo gradualmente sua qualidade e quantidade. Normalmente isso ocorre a partir dos 30 anos. E, a cada ano que passa, estima-se que o corpo perde 1,5% de colágeno, incluindo na região intima”, explica.





“Como resultado desta redução, a pele começa a apresentar flacidez e perda de volume. Em casos assim, o bioestímulo de colágeno é recomendado para a região, assim como para outras partes do corpo, como rosto, pernas, bumbum, braços, barriga e a parte interna de coxa”, complementa.





Juliana explica que a aplicação é simples e que a quantidade de substância indicada varia conforme a situação de cada paciente. “É um tratamento de injetáveis, que estimulam a produção de colágeno e melhoram a textura da pele, consequentemente trata a flacidez do local aplicado. Vale ressaltar que cada paciente é único e é desenhado um protocolo exclusivo para cada um, focado nas suas necessidades e particularidades”, ressalta.





A especialista diz que os cuidados com as partes íntimas podem ser intensificados com outros tratamentos, o que trará resultados ainda mais satisfatórios. “Com algumas picadinhas de Sculptra ou Radiesse nos grandes lábios, estimulamos a produção de colágeno, melhorando a firmeza, hidratação e aparência da área íntima feminina. Ao devolver o volume dessa região, reduzimos a sensação de que os pequenos lábios estão maiores. O efeito é melhor observado a longo prazo. Um procedimento minimamente invasivo que entrega resultados excelentes. Ele também pode ser associado a peelings, lasers e outros protocolos, de acordo com o objetivo de cada paciente."





Juliana diz que, em algumas pacientes, o tratamento não deve ser realizado. O tratamento com os bioestimuladores não é indicado para aquelas mulheres com quadro de colagenoses, doenças autoimunes em atividade, nos casos de infecção ou inflamação no local da aplicação e em gestantes ou naquelas estejam amamentando.

