Conhecida por seus benefícios rejuvenescedores, pela eliminação de toxinas e a ação cicatrizante, a argila vermelha vem se tornando o último grito quando o assunto é a beleza da pele e dos cabelos. Famosas como Anitta, Maisa e Bruna Marquezine já aderiram ao movimento, que ganha força no país. Mas tudo o que chega como novidade carece de informações, principalmente em dias de fake news. Para tirar as dúvidas sobre a eficácia da argila, veja o que é mito ou verdade sobre o produto.







A argila vermelha seca barriga

Mito. Reduzir medidas exige perda de gordura corporal, e a argila, por si só, não possui propriedades capazes de agir diretamente nas células de gordura. Para uma redução de medidas duradouras, é necessário um conjunto de práticas, incluindo alimentação equilibrada, exercícios físicos e um estilo de vida saudável. Embora a argila possa complementar tratamentos estéticos e ajudar no visual da pele, sozinha, ela não elimina centímetros, mas auxilia.





Argila vermelha ajuda no tratamento da acne

Verdade. Por ter ação anti-inflamatória e cicatrizante, ela ajuda a diminuir a vermelhidão e a secar espinhas mais rapidamente. Além disso, contribui para a renovação das células, o que acelera o processo de recuperação da pele. Sim, a argila vermelha é indicada para peles com acne.





Ela é recomendada só para peles oleosas

Mito. A argila vermelha é recomendada especialmente para peles oleosas, mas isso não quer dizer que ela não sirva para os outros tipos de pele. A diferença está no tempo de uso e na frequência de aplicação. Ela também é indicada para peles mistas e secas, ou seja, todos os tipos de pele.





Argila vermelha ajuda a reduzir a celulite sozinha

Mito. Ela precisa ser usada como um complemento, como por exemplo, em massagens. Embora esse tipo de argila seja conhecida por melhorar a circulação sanguínea e ajudar na firmeza da pele, ela sozinha não elimina a celulite.





Pode ser usada no couro cabeludo para diminuir a oleosidade

Verdade. Que a argila vermelha não é só para o rosto, é sabido, mas também ajuda a controlar a oleosidade do couro cabeludo e combate problemas como a caspa. A dica é aplicar uma vez a cada duas semanas para não ressecar excessivamente os fios.





Ajuda a rejuvenescer a pele

Verdade. A argila vermelha é rica em óxido de ferro, que estimula o colágeno e dá uma luminosidade natural. Isso ajuda a suavizar linhas finas e deixar a pele com um aspecto mais firme e saudável.





“Todo cuidado é essencial na hora de comprar os produtos", explica o CEO da Kion Cosmétics, Urandir Fernandes, que dá uma dica extra para utilização da argila. “Sempre use água filtrada ou soro fisiológico para preparar a mistura e aplique com um pincel para garantir uma camada uniforme. E não deixe a argila secar completamente no rosto para evitar ressecamento”.

