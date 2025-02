Saiba como curtir o carnaval e evitar dores nos joelhos e tornozelos

O carnaval está chegando, e os dias de folia prometem. Seja nos bloquinhos de rua, nas festas ou matinês, o ritmo da batucada faz o corpo todo se movimentar. Joelhos e tornozelos são os que mais recebem o impacto de tanta empolgação, o que aumenta os riscos de lesões. O ortopedista do Imot de Mogi das Cruzes, Fernando Abdalla, traz dicas valiosas para a prevenção de dores articulares.

Se você é uma pessoa sedentária, mas na hora do carnaval quer maratonar por todas as festas, fique atento às orientações. De acordo com Fernando, é preciso segurar a ansiedade e não se esforçar tanto de uma vez só. Como a folia costuma durar horas, o correto é dosar a permanência. “O ideal é começar com períodos curtos e aumentar, gradualmente, o tempo nos blocos. Mantenha uma postura ereta ao caminhar e dançar para reduzir a sobrecarga nas articulações”, orienta.

Mesmo para quem já tem na rotina a prática de atividade físicas, há ainda outros cuidados para prevenir acidentes. Segundo o médico, fazer alongamentos antes e depois da folia prepara e relaxa os músculos. “Também é importante evitar movimentos bruscos e terrenos irregulares, porque podem causar torções. Para maior segurança, priorize os tênis mais confortáveis e com amortecimentos”, pontua.

De acordo com Fernando, a escolha do calçado influencia diretamente na saúde dos pés e das articulações, pois reduz o impacto nos joelhos e tornozelos. Para quem irá optar por algo mais arejado, as sandálias com solado antiderrapante e fechamento seguro são boas opções. Já os saltos altos e sapatos mais apertados aumentam o risco de tombos.

Mesmo na empolgação do Carnaval, o descanso é essencial para a recuperação muscular. "Dormir bem e fazer pausas entre um bloco e outro evita lesões e fadiga excessiva”, reforça o médico.

E se, mesmo seguindo essas orientações, aparecer aquela dor inesperada, a orientação é parar imediatamente para descansar e evitar o agravamento da lesão. "Aplicar gelo por 15 minutos deve reduzir a inflamação", acrescenta o ortopedista.

