Os sucos detox, conhecidos como sucos desintoxicantes, são aqueles elaborados com ingredientes naturais como frutas, verduras e cereais, que apresentam propriedades antioxidantes e de baixo teor calórico. Muitos profissionais têm indicado seu consumo, afirmando que traria benefícios como emagrecer rapidamente, desinchar o corpo e até eliminar toxinas que fazem mal à saúde. Mas é possível confiar em mais essa fórmula mágica?



A coordenadora científica da Nutrientes Para a Vida (NPV), Bianca Naves, explica que o corpo humano já executa a tarefa de se desintoxicar sozinho, sem a necessidade de consumo de um suco especial para isso. “Órgãos como intestino, fígado e rins fazem a seleção do que deve ser aproveitado pelo corpo e do que deve ser excretado pelas fezes e urina. Os estudos sobre a eficácia dos sucos detox hoje são escassos. Em geral, as publicações associadas ao tema descrevem resultados de estudos experimentais somente com animais ou de ensaios clínicos com resultados limitados”, conta.



A nutricionista aponta que não existem alimentos específicos capazes de eliminar as toxinas, mas que um conjunto harmônico entre alimentação, hidratação e hábitos saudáveis ajudam bastante. “Outra estratégia muito usada hoje em dia é a ingestão desses líquidos para a perda de peso, mas o emagrecimento saudável depende de vários fatores, não somente de uma única estratégia”, explica.



Mas Bianca pondera que os sucos detox podem ser um incentivo para estimular o consumo de frutas, verduras e legumes. “Aumentar a ingestão de líquidos pode ser um potencial antioxidante, mas seu consumo não deve ser utilizado como a principal estratégia alimentar. As refeições não devem ser substituídas por sucos”, afirma.



Bianca aponta ainda para o cuidado na quantidade de frutas nos sucos. O excesso, segundo ela, pode gerar aumento do nível de glicose e elevar a frutose, que pode ser metabolizada na forma de gordura, promovendo seu armazenamento particularmente na região abdominal. Sobre os suplementos industrializados ou manipulados, também muito utilizados, a especialista explica que existem estratégias e suplementos capazes de auxiliar no processo de emagrecimento saudável, mas que devem ser analisados de forma individualizada e por profissionais adequados.



O ideal, para sucos ou consumo, segundo Bianca, é escolher ingredientes frescos, de preferência alimentos da época, de acordo com os gostos individuais. Uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras é a mais indicada para garantir um bom aporte de fibras, vitaminas e minerais, além do equilíbrio entre os macronutrientes carboidratos, lipídeos e proteínas.



Leia também: 'Detox digital' reduz não só as emoções negativas, mas as positivas também



A nutricionista, coordenadora da NPV, entidade que tem o objetivo de desmistificar o uso do fertilizante para a qualidade nutricional dos alimentos, explica ainda que o consumo de alimentos saudáveis depende de um solo saudável e balanceado nutricionalmente para que frutas, verduras e legumes cresçam com os nutrientes necessários, além de oferecer melhor qualidade e mais saúde ao consumidor. “Se quisermos um organismo bem nutrido, precisamos saber a origem dos alimentos que consumimos e se eles recebem, quando necessário, o aporte de nutrientes, o que é feito pelo uso correto de fertilizante”, afirma.



“Desconfie de tudo que apresenta resultados milagrosos e sem evidências científicas. Quando se trata de saúde e nutrição, a individualidade de cada pessoa deve ser respeitada, não existe fórmula mágica que funcione para todos”, acrescenta Bianca.