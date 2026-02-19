Pós-carnaval: como recuperar a pele após dias de sol, maquiagem e excessos
Dermatologista orienta sobre os três principais ajustes na rotina para os primeiros dias e recomenda ativos para reidratar e restaurar a barreira da pele
Depois de dias intensos de sol, calor, maquiagem pesada, glitter e poucas horas de sono, é comum que a pele apresente sinais de cansaço, sensibilidade e até manchas. Ardor, ressecamento, oleosidade desregulada e pequenas irritações estão entre as queixas mais frequentes no consultório neste período.
A dermatologista Carulina Moreno explica que o primeiro passo é desacelerar a rotina de cuidados e focar na recuperação da barreira cutânea.
“Após o carnaval, a pele precisa de uma pausa. O ideal é priorizar uma rotina simples por três a sete dias: limpeza suave, hidratação e fotoproteção rigorosa. Esse é o momento de reparar, não de agredir ainda mais”, orienta.
Primeiros cuidados
Segundo a especialista, alguns ajustes fazem toda a diferença:
- Trocar sabonetes agressivos por um limpador gentil, sem esfoliação, e evitar água muito quente
- Focar em um hidratante mais completo, com textura confortável, aplicando duas vezes ao dia para reparar a barreira cutânea
- Caprichar no protetor solar de amplo espectro; em casos de manchas ou melasma, o protetor com cor é o mais indicado
- Evitar por alguns dias procedimentos caseiros irritantes, como esfoliação física, escovas faciais, máscaras “secativas” e produtos com perfumes ou óleos essenciais no rosto
“A pele sensibilizada perde água com facilidade e fica mais reativa. Quanto mais simples e estratégica for a rotina nesse momento, melhor será a recuperação”, reforça Carulina.
Quais ativos ajudam a reidratar e reparar?
Para reidratar e restaurar a barreira da pele, a dermatologista recomenda priorizar:
- Umectantes
- Ácido hialurônico
- Glicerina
- Pantenol
- Ureia em baixa concentração
- Reparadores de barreira
- Ceramidas
- Colesterol e ácidos graxos (em conjunto)
- Esqualano
- Calmantes e anti-inflamatórios
- Niacinamida
- Madecassoside ou centella asiática
- Bisabolol
- Alantoína
- Aveia coloidal
- Antioxidantes mais toleráveis
- Vitamina E
- Derivados suaves de vitamina C
“A vitamina C pode ser excelente, mas se a pele estiver muito sensibilizada, é melhor optar por versões mais gentis ou deixar para introduzir numa segunda etapa, quando ela já estiver menos reativa”, explica.
Água termal realmente ajuda?
De acordo com Carulina, a água termal pode ser uma aliada — mas como coadjuvante. “Ela ajuda a aliviar ardor e sensação de calor, além de ter efeito calmante leve por causa dos minerais e oligoelementos. Mas não substitui o hidratante. A recuperação real da pele vem do reparo da barreira e da proteção solar adequada.”
A dica prática é borrifar, esperar alguns segundos e, em seguida, aplicar o hidratante para “selar” a hidratação e evitar evaporação excessiva.
Quando retomar ácidos e esfoliantes?
A volta aos ativos mais potentes deve ser gradual e estratégica. “O ideal é retomar quando a pele estiver estável: sem ardor, sem descamação ativa, sem vermelhidão persistente e com a barreira recuperada”, orienta.
Em geral:
- Após exposição intensa, com ressecamento ou ardor, espere cerca de sete dias antes de reintroduzir ácidos
- Comece com ativos mais suaves, de uma a duas vezes por semana, aumentando conforme a tolerância
- Evite esfoliantes físicos ou ácidos fortes se houve queimadura solar recente, pois isso aumenta o risco de irritação e manchas
- Quem tem melasma ou tendência à hiperpigmentação deve redobrar a cautela e manter fotoproteção rigorosa durante a reintrodução
“O pós-carnaval é um momento de reconstrução. Cuidar bem da barreira cutânea agora evita problemas maiores nas próximas semanas, como manchas persistentes e crises de sensibilidade”, afirma a dermatologista.