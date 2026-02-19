Assine
SKINCARE

Pós-carnaval: como recuperar a pele após dias de sol, maquiagem e excessos

Dermatologista orienta sobre os três principais ajustes na rotina para os primeiros dias e recomenda ativos para reidratar e restaurar a barreira da pele

Repórter
19/02/2026 15:00

Comece com ativos mais suaves, de uma a duas vezes por semana, aumentando conforme a tolerância
Comece com ativos mais suaves, de uma a duas vezes por semana, aumentando conforme a tolerância crédito: Pixabay

Depois de dias intensos de sol, calor, maquiagem pesada, glitter e poucas horas de sono, é comum que a pele apresente sinais de cansaço, sensibilidade e até manchas. Ardor, ressecamento, oleosidade desregulada e pequenas irritações estão entre as queixas mais frequentes no consultório neste período.

A dermatologista Carulina Moreno explica que o primeiro passo é desacelerar a rotina de cuidados e focar na recuperação da barreira cutânea.

“Após o carnaval, a pele precisa de uma pausa. O ideal é priorizar uma rotina simples por três a sete dias: limpeza suave, hidratação e fotoproteção rigorosa. Esse é o momento de reparar, não de agredir ainda mais”, orienta.

Primeiros cuidados

Segundo a especialista, alguns ajustes fazem toda a diferença:

  • Trocar sabonetes agressivos por um limpador gentil, sem esfoliação, e evitar água muito quente
  • Focar em um hidratante mais completo, com textura confortável, aplicando duas vezes ao dia para reparar a barreira cutânea
  • Caprichar no protetor solar de amplo espectro; em casos de manchas ou melasma, o protetor com cor é o mais indicado
  • Evitar por alguns dias procedimentos caseiros irritantes, como esfoliação física, escovas faciais, máscaras “secativas” e produtos com perfumes ou óleos essenciais no rosto

“A pele sensibilizada perde água com facilidade e fica mais reativa. Quanto mais simples e estratégica for a rotina nesse momento, melhor será a recuperação”, reforça Carulina.

Quais ativos ajudam a reidratar e reparar?

Para reidratar e restaurar a barreira da pele, a dermatologista recomenda priorizar:

  • Umectantes
  • Ácido hialurônico
  • Glicerina
  • Pantenol
  • Ureia em baixa concentração
  • Reparadores de barreira
  • Ceramidas
  • Colesterol e ácidos graxos (em conjunto)
  • Esqualano
  • Calmantes e anti-inflamatórios
  • Niacinamida
  • Madecassoside ou centella asiática
  • Bisabolol
  • Alantoína
  • Aveia coloidal
  • Antioxidantes mais toleráveis
  • Vitamina E
  • Derivados suaves de vitamina C

“A vitamina C pode ser excelente, mas se a pele estiver muito sensibilizada, é melhor optar por versões mais gentis ou deixar para introduzir numa segunda etapa, quando ela já estiver menos reativa”, explica.

Água termal realmente ajuda?

De acordo com Carulina, a água termal pode ser uma aliada — mas como coadjuvante. “Ela ajuda a aliviar ardor e sensação de calor, além de ter efeito calmante leve por causa dos minerais e oligoelementos. Mas não substitui o hidratante. A recuperação real da pele vem do reparo da barreira e da proteção solar adequada.”

A dica prática é borrifar, esperar alguns segundos e, em seguida, aplicar o hidratante para “selar” a hidratação e evitar evaporação excessiva.

Quando retomar ácidos e esfoliantes?

A volta aos ativos mais potentes deve ser gradual e estratégica. “O ideal é retomar quando a pele estiver estável: sem ardor, sem descamação ativa, sem vermelhidão persistente e com a barreira recuperada”, orienta.

Em geral:

  • Após exposição intensa, com ressecamento ou ardor, espere cerca de sete dias antes de reintroduzir ácidos
  • Comece com ativos mais suaves, de uma a duas vezes por semana, aumentando conforme a tolerância
  • Evite esfoliantes físicos ou ácidos fortes se houve queimadura solar recente, pois isso aumenta o risco de irritação e manchas
  • Quem tem melasma ou tendência à hiperpigmentação deve redobrar a cautela e manter fotoproteção rigorosa durante a reintrodução

“O pós-carnaval é um momento de reconstrução. Cuidar bem da barreira cutânea agora evita problemas maiores nas próximas semanas, como manchas persistentes e crises de sensibilidade”, afirma a dermatologista.

