Ressaca: 5 receitas de sucos para ajudar na hidratação e bem-estar

A ressaca chegou depois da festa? A combinação de desidratação, inflamação e sobrecarga do fígado pode ser aliviada com a ajuda de ingredientes naturais. Sucos com frutas e vegetais são uma ótima maneira de reidratar o corpo, repor nutrientes essenciais e auxiliar o organismo durante seu processo natural de recuperação.

O segredo está em combinar frutas, vegetais e folhas ricas em água, vitaminas e compostos antioxidantes. Ingredientes como couve, gengibre, melancia e abacaxi podem ajudar a reduzir a inflamação no organismo, enquanto a água de coco repõe os eletrólitos perdidos, como o potássio, que são fundamentais para o bom funcionamento do corpo.

Essas bebidas funcionam como um suporte para o organismo durante seu processo natural de recuperação. O ideal é consumi-las em jejum ou ao longo do dia, sempre priorizando ingredientes frescos para garantir o máximo de nutrientes.

Vale ressaltar que o corpo já executa a desintoxicação naturalmente por meio de órgãos como o fígado e os rins. Os sucos auxiliam principalmente na hidratação, que é essencial para aliviar sintomas como dor de cabeça, cansaço e náuseas.

Importante: Estes sucos são complementos para a hidratação e não substituem tratamento médico. Em casos de intoxicação alcoólica grave, procure atendimento de emergência.

5 receitas de sucos para ajudar na hidratação

1. Suco verde clássico

2 folhas de couve

1 fatia de abacaxi

1 pedaço pequeno de gengibre

Folhas de hortelã a gosto

200 ml de água gelada

A couve oferece nutrientes que apoiam a função hepática, o abacaxi contém bromelina, uma enzima com propriedades digestivas e anti-inflamatórias, e o gengibre é conhecido por ajudar a aliviar náuseas.

2. Hidratação com melancia e hortelã

2 fatias grossas de melancia

Suco de 1/2 limão

Folhas de hortelã a gosto

A melancia é composta por mais de 90% de água, sendo uma das frutas mais eficazes para a hidratação. O limão adiciona uma dose de vitamina C, que atua como antioxidante, e a hortelã proporciona uma sensação refrescante.

3. Energia laranja com cúrcuma

1 cenoura média

Suco de 1 laranja

1 colher de café de cúrcuma em pó

200 ml de água de coco

A cúrcuma é conhecida por seu potencial anti-inflamatório. Combinada com a cenoura, rica em betacaroteno, e a laranja, fonte de vitamina C, esta bebida fornece antioxidantes que auxiliam o sistema imunológico.

4. Refrescante de aipo e maçã verde

1 talo de aipo

1 maçã verde

1/2 pepino

200 ml de água gelada

O aipo e o pepino possuem ação diurética, que pode ajudar a reduzir o inchaço. A maçã verde equilibra o sabor e oferece fibras que auxiliam na digestão.

5. Mix de frutas vermelhas e água de coco

1 xícara de frutas vermelhas (morangos, amoras, mirtilos)

200 ml de água de coco

Suco de 1/2 limão

As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes que ajudam a combater a inflamação celular. A água de coco funciona como um isotônico natural, auxiliando na reposição de minerais e na reidratação do corpo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.