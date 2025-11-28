Álcool em excesso pode antecipar AVC hemorrágico em mais de dez anos

Um estudo publicado na revista Neurology, realizado por pesquisadores do Massachusetts General Hospital, ligado à Universidade Harvard, aponta que o consumo de três ou mais doses de álcool por dia aumenta o risco de hemorragia cerebral e antecipa o evento em mais de dez anos.



A hemorragia intracerebral é um dos tipos mais graves de AVC. Em muitos casos, aparece de forma súbita e pode ser fatal em poucos minutos. Os dados chamaram atenção de especialistas em todo o mundo.



O neurocirurgião Victor Hugo Espíndola explica que o álcool fragiliza o cérebro de várias formas e cria um cenário favorável ao sangramento. “O consumo de três ou mais doses de álcool por dia está associado a sangramentos cerebrais maiores, mais profundos e em pessoas significativamente mais jovens”, afirma o médico.



Segundo ele, o álcool aumenta a pressão arterial, danifica pequenos vasos cerebrais e reduz as plaquetas, dificultando a coagulação. “Essa combinação é explosiva. Vasos enfraquecidos e sangue mais fino resultam em maior chance de ruptura e hemorragia.”



A pesquisa também mostra que duas doses de álcool por dia, quantia considerada moderada, já elevam o risco e antecipam a idade da primeira hemorragia. “Ou seja, não é preciso chegar ao alcoolismo para sofrer consequências sérias no cérebro”, alerta.



O especialista afirma que reduzir o consumo traz benefícios reais e mensuráveis. “Limitar a ingestão a no máximo três doses por semana já traz melhorias expressivas para a saúde cerebral e cardiovascular”, diz.



Ele reforça que não existe dose segura de álcool quando o assunto é proteção cerebral, especialmente em pessoas com hipertensão, diabetes, colesterol alto ou histórico familiar de AVC.



“Vejo diariamente, como neurocirurgião vascular, o impacto devastador das hemorragias cerebrais. Muitas poderiam ser evitadas com pequenas mudanças de hábito”, destaca.



O médico afirma que o novo estudo deve servir como alerta. “O cérebro é um órgão nobre e sensível. Em uma sociedade que naturaliza o álcool, estudos como esse ajudam cada pessoa a repensar sua relação com a bebida antes que seja tarde demais.”