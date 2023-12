O aneurisma cerebral é uma condição grave que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atinge duas a cada 100 pessoas no mundo e pode ser confundida com AVC ou até mesmo enxaqueca. Ainda segundo a organização, a maioria das pessoas não têm sintomas e só descobre a doença quando ela se agrava.

Neurocirurgião da Clínica Araújo & Fazzito e do corpo clínico do Hospital Sírio Libanês, Antônio Araújo comenta a importância de procurar um especialista em caso de dores de cabeça frequentes. “O aneurisma ocorre quando uma artéria no cérebro se enfraquece e se dilata, formando uma espécie de bolsa cheia de sangue com um grande risco de romper, causando hemorragia e podendo ser fatal”, explica.

Mas existem diversas formas de prevenir o aneurisma cerebral. “Uma rotina com hábitos saudáveis, manter exames em dia e evitar consumo de substâncias como cigarro e bebida alcoólica já ajudam na prevenção, mas as idas ao médico ainda são importantíssimas”, acrescenta o médico.

Leia: Pesquisa com células-tronco e o resultado para tratamento do Parkinson

Controle da pressão arterial



A hipertensão arterial, segundo o neurocirurgião, é um fator de risco significativo para essa condição, por isso, manter a pressão sob controle é essencial. “Para monitorar e, se necessário, regular a pressão, é necessário um acompanhamento médico. Vale lembrar que a alteração da pressão não necessariamente indica uma doença e é por isso que só um especialista poderá dar esse diagnóstico”, elucida.

Estilo de vida saudável



Quando se fala em prevenção de doenças, manter um estilo de vida saudável sempre é assunto, o que mostra a importância de se alimentar bem, manter uma prática regular de exercícios, beber água, evitar o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas.



“É importante ter uma alimentação rica em frutas, vegetais e pobre em gorduras saturadas e colesterol. Isso, em conjunto com a prática de alguma atividade física, como caminhar, por exemplo, ajuda na manutenção da saúde vascular”, aponta o especialista.



Exames médicos regulares



Muitas pessoas não têm o costume de realizar exames, mas eles são fundamentais, já que ajudam a monitorar a saúde cardiovascular. “Exames de imagens, como angiografia cerebral, tomografia, ressonância entre outros podem ser solicitados por médicos caso haja necessidade. Eles são importantes quando o paciente tem alguma queixa ou histórico familiar que represente algum risco."



Histórico familiar

Falando em histórico familiar, é essencial conhecer a predisposição genética. “Pessoas que tenham familiares com casos de aneurisma, têm um risco aumentado para o surgimento e desenvolvimento da condição, o que aumenta a importância de controle da saúde através de consultas médicas e exames” , comenta o especialista.

Controle do estresse

O estresse pode desempenhar um papel na saúde vascular e controlá-lo serve para prevenir doenças como o aneurisma. “Por isso, meditar, fazer yoga e atividades relaxantes ajudam a reduzir o estresse corporal", aponta o neurocirurgião