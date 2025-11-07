Nem só dieta e treino: quatro pilares para ter corpo e mente em equilíbrio

Na correria do dia a dia, é comum que a saúde integral e o bem-estar acabem sendo negligenciados em favor de outras prioridades. Para se ter uma ideia, cerca de 60% dos brasileiros não praticam atividades físicas regularmente, e mais da metade da população aponta a saúde mental como um dos principais desafios.



Mesmo quem se exercita ou mantém uma alimentação equilibrada não está imune a situações adversas. Muitos acabam esquecendo outros pilares essenciais, que, quando não fazem parte da rotina, podem prejudicar a saúde e a qualidade de vida. É o que afirma o nutricionista e educador físico Pedro Barros. Para ele, manter corpo e mente saudáveis vai além de dieta e treino.





"A verdadeira saúde depende de uma integração de hábitos que sustentam tanto a performance física quanto o equilíbrio emocional. Ignorar esses aspectos pode comprometer o bem-estar e a qualidade de vida. Muitas vezes, não basta só se alimentar bem. Tem que pensar no todo: como você dorme, se pega sol, que tipo de comida come de verdade, e se seu treino faz sentido pra sua saúde", explica o proprietário da Academia Strong Blocks, localizada em Belo Horizonte.





Sono de qualidade

Dormir bem não é luxo, é necessidade e muita gente ignora isso. "É durante o sono que o corpo se recupera, regula hormônios e fortalece o organismo. Além disso, dormir pouco pode favorecer a obesidade, diabete e outras complicações". Pedro recomenda um sono de sete a nove horas por noite e que os eletrônicos sejam evitados pouco antes de dormir.





Exposição ao sol

Tomar sol vai além da vitamina D, pois a prática atua como um regulador natural do organismo. "A exposição solar regula o ritmo circadiano, melhora o humor e contribui para um sono de qualidade". Para o especialista, cerca de 30 minutos por dia em horários de menor intensidade são suficientes para colher os benefícios de pegar sol sem prejudicar a pele.



Alimentos de verdade

Mais do que contar calorias, o foco deve estar na qualidade nutricional. "Priorizar comida de verdade, como frutas, vegetais, proteínas de qualidade e cortar alimentos processados é a base para conseguirmos os nutrientes que o corpo precisa para funcionar bem. Dieta pela dieta nem sempre vale a pena, tão pouco abordagens extremamente restritivas".

Massa muscular

O corpo precisa de movimento, e também de músculos. Ter massa muscular é saúde, não só estética. "O músculo protege contra doenças metabólicas, melhora a densidade óssea e garante uma longevidade mais plena. Combinado aos treinos aeróbicos, que fortalecem coração, pulmão e o funcionamento do corpo, temos o equilíbrio ideal para uma vida longa, saudável e feliz."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia