Caxumba e infertilidade: qual é a relação?

Na novela "Vale Tudo", encerrada recentemente, a personagem Celina, interpretada por Malu Galli, afirmou que Afonso, interpretado por Humberto Carrão, não poderia ter filhos por ser infértil por ter tido caxumba na infância. Apesar de ser uma mentira no cenário fictício, o remake trouxe o assunto para debate: até que ponto isso pode ser verdade e qual seria o melhor tratamento?

A caxumba é um vírus que causa uma inflamação da glândula parótida, que produz secreções na saliva. Esse vírus tem uma afinidade por essa glândula parótida, pode ficar restrita a ela e não se disseminar. Porém, essa infecção pode, de alguma forma, se tornar sistêmica e cair na corrente sanguínea e atingir outros órgãos, como os testículos, ovários e pâncreas.



Apesar de ser uma situação rara, existe a possibilidade de ficar infértil pela caxumba. No homem, o vírus tem afinidade pelo tecido do testículo e pode provocar uma inflamação aguda nesse órgão. Se o processo inflamatório no testículo for unilateral, tende a prejudicar a concentração e a qualidade dos espermatozoides.

Cerca de 20% a 30% dos homens terão inflamação nos testículos em caso de contaminação com caxumba e, desse total, somente 15% a 20% terão uma orquite bilateral, que pode desenvolver um quadro de infertilidade masculina.



De acordo com o urologista e andrologista da Clínica Origen, Rodrigo Spinola, é necessário avaliar cada paciente para se definir a causa da infertilidade e qual o tratamento indicado. "É preciso avaliar os níveis hormonais, o tamanho do testículo ou se tem outra causa."



O tratamento pode ser variável, como o uso de vitaminas, indução hormonal ou até mesmo indicado para uma fertilização, em que se faz uma biópsia do testículo para tentar recuperar os espermatozoides", explica Rodrigo.

Se o paciente tiver como consequência da orquite a ausência de espermatozoides no ejaculado (azoospermia), ainda assim, é possível que tenha alguma produção de espermatozoides nos testículos. Para isso, pode ser indicada a biópsia testicular, procedimento que visa encontrar espermatozoides para serem utilizados na fertilização in vitro, e a chance de encontrar espermatozoides gira em torno de 40% a 50%.

Pode ser que o paciente tenha caxumba, seja infértil, mas ainda tenha espermatozoides no ejaculado. Nesse caso, o médico pode iniciar um tratamento clínico para tentar melhorar essa contagem, ou indicar a fertilização se essa contagem for muito baixa.

Para verificar a real causa de infertilidade do homem, é recomendado procurar um andrologista, especialista que pesquisa a história reprodutiva do casal e verifica se o homem já teve algum quadro infeccioso no testículo, como a caxumba. Quando se exclui essa possibilidade, são analisadas outras causas, como o uso de anabolizantes.



Na mulher, a caxumba pode atingir o ovário e causar uma inflamação, conhecida como ooforite, que pode causar uma subfertilidade. Porém, sua reserva ovariana não será muito impactada pelo vírus.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia