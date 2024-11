Mesmo que aparentemente tudo pareça normal, alguns homens podem ter uma baixa contagem de espermatozoides – e essa pode ser a causa da infertilidade no casal. “Baixas contagens de espermatozoides são um dos problemas mais comuns que os casais enfrentam ao tentar engravidar. Cerca de 50% dos problemas de infertilidade podem ser atribuídos a um fator masculino (único ou associado ao feminino). Mas é bem verdade que a contagem de espermatozoides vem caindo durante as últimas décadas, com especialistas nomeando a questão como spermpocalypse e spermageddon”, explica o especialista em reprodução humana, membro da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) e diretor clínico da Neo Vita, Fernando Prado. “Uma mudança no estilo de vida pode ajudar nessa questão”, acrescenta o especialista.





O médico explica que uma baixa contagem de espermatozoides, ou oligospermia, é uma condição na qual a concentração de espermatozoides no sêmen ejaculado é muito baixa para promover a fertilização natural de um óvulo. “Geralmente é definido como uma contagem de espermatozoides abaixo de 16 milhões/ml de sêmen, segundo estudos da Organização Mundial de Saúde. Esse é um problema cada vez mais comum, principalmente por conta da mudança do estilo de vida. A concentração considerada normal de espermatozoides caiu significativamente nas últimas cinco décadas. Há pesquisas que mostram uma queda de mais de 50% na concentração nesse período. Isso é muito preocupante”, diz Fernando Prado.





Embora existam alguns sinais reveladores de um esperma não saudável, é impossível saber com certeza, a menos que se tenha uma amostra analisada. “Somente sob o microscópio o quadro completo surgirá. É fundamental que o paciente fale com o médico especialista se estiver tentando engravidar por mais de um ano. As análises compreendem três fatores principais para determinar a saúde do esperma: quantidade, movimento e estrutura”, complementa o médico.





Com relação à quantidade, o limite de 16 milhões de espermatozoides por mililitro de sêmen é um referencial, mas paciente com cinco milhões ou menos podem ser diagnosticados com oligospermia grave. “Quando não há nenhum espermatozoide presente no sêmen, essa situação é conhecida como azoospermia. A principal causa de infertilidade masculina é a varicocele, que são as veias dilatadas na bolsa testicular. A varicocele atinge 15% dos homens e começa a afetar a produção de espermatozoides já na adolescência. É uma condição progressiva e pode causar azoospermia, uma condição caracterizada pela ausência de espermatozoides no líquido seminal ejaculado. Um grande número de espermatozoides é necessário porque muito poucos chegam até o óvulo para fertilização”, complementa o especialista.





Segundo Fernando, quanto ao movimento (motilidade), a análise é fundamental, já que, para atingir seu objetivo final do óvulo, o esperma deve primeiro encontrar seu caminho através do colo do útero, útero e tubas uterinas. “Para completar essa jornada difícil, o esperma deve ser capaz de se mover, o que às vezes é um problema. Se não houver movimento suficiente e mesmo se houver muito esperma, pode não haver fertilização. Espermatozoides saudáveis terão pelo menos cerca de 42% de motilidade total, o que indica algum movimento. Mas mesmo assim, esses espermatozoides móveis podem estar nadando em pequenos círculos e não indo a lugar nenhum. Então, espermatozoides saudáveis normalmente incluem cerca de 30% com motilidade progressiva, o que significa que estão se movendo para frente ou pelo menos nadando em círculos maiores”, explica o médico.





Depois, há a estrutura do esperma a considerar, o que é chamado também de morfologia. “Essa questão se preocupa com a estrutura, tamanho e formato do esperma, que são todos fatores na capacidade do esperma de penetrar um óvulo e fertilizá-lo. O esperma ideal é liso, com uma cabeça oval e cauda longa. Essa forma é melhor para fazer a jornada até o óvulo e se juntar a ele para criar vida. Mesmo em amostras de esperma saudável, muitos espermatozoides terão formas diferentes. Mas para a concepção, é melhor se pelo menos 4% do esperma tiver uma estrutura ótima. Se a proporção for menor que 4%, isso é chamado de teratozoospermia ou teratospermia”, esclarece o médico.





Como aumentar a contagem de espermatozoides





Manter um estilo de vida saudável é um pilar essencial para boa produção de espermatozoides pelo homem. “É bem sabido que exercícios regulares mantêm nossos corpos (e mentes) em melhor forma. Estudos também indicaram que exercícios regulares resultam em níveis mais altos de testosterona e maior qualidade do sêmen. Mas também é importante notar que exercícios excessivos podem reduzir os níveis de testosterona”, pondera o médico. Outro ponto é a dieta equilibrada. “O paciente deve ingerir bastante fruta e vegetais (pelo menos cinco por dia), proteína (encontrada em peixe, feijão e carne) e fibra. Além disso, é importante beber muita água e evitar alimentos com altos níveis de sal, açúcar e gordura saturada”.

“Na alimentação, vale a pena obter zinco o suficiente. Esse mineral se destaca como um nutriente crucial para a fertilidade masculina, desempenhando um papel vital na geração de espermatozoides, bem como influenciando a morfologia, contagem e função dos espermatozoides. Pesquisas mostram uma correlação direta entre os níveis de zinco no sêmen e a qualidade do esperma, com homens que sofrem de infertilidade frequentemente exibindo concentrações mais baixas de zinco em seu sêmen”, diz o médico.

“O corpo humano não pode armazenar zinco, o que torna ainda mais importante que sua dieta inclua o suficiente desse mineral crucial. Você pode encontrá-lo em: cereais matinais fortificados, lentilhas, sementes de abóbora, ostras, caranguejo, camarão, carne bovina, carne de porco e peru”, complementa.





Quanto ao que não fazer, o médico diz que uso de esteróides anabolizantes, aumento da temperatura local dos testículos, abuso de álcool ou drogas e cigarro podem reduzir a contagem de espermatozoides. “Estudos já relataram que fumar resulta em menor volume de sêmen e contagem total de espermatozoides. Danos ao DNA do esperma são outro fator. Os cigarros contêm os metais pesados cádmio, chumbo e mercúrio, que comprovadamente danificam o DNA do esperma”.





Controlar o estresse também é fundamental. “Tentar engravidar sem sucesso pode causar muito estresse e até mesmo colocar pressão no seu relacionamento, mas é importante minimizar seus níveis de estresse o máximo possível. Afinal, o estresse pode diminuir a função sexual e interromper os hormônios que criam o esperma. Tente diminuir seus níveis de estresse se exercitando, passando tempo ao ar livre e reservando um tempo para fazer as coisas que gosta. E, claro, se está tentando engravidar e não consegue, consulte um médico especialista em fertilidade para diagnosticar e tratar a condição”, reforça Fernando.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia