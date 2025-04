Envelhecimento dos ovários: cinco hábitos que podem preservar a fertilidade

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Cada vez mais mulheres buscam formas de preservar a fertilidade e cuidar da saúde reprodutiva. Embora o envelhecimento dos ovários seja natural, é possível adotar hábitos que ajudam a desacelerar esse processo e aumentar as chances de uma gravidez saudável no futuro.



Segundo o ginecologista especialista em reprodução humana Arnaldo Cambiaghi, que acaba de lançar o livro Ame Seus Ovários – Um guia de como preservar e prolongar a sua fertilidade e adiar a menopausa, alguns cuidados podem evitar ou, pelo menos, suavizar a velocidade do envelhecimento dos ovários. Se forem seguidos, esses hábitos têm potencial para contribuir com o bom desempenho do sistema reprodutor feminino.

"Manter uma alimentação equilibrada, com foco em alimentos ricos em ômega 3, e reduzir o estresse, por exemplo, são atitudes simples que podem fazer toda a diferença para a saúde reprodutiva”, orienta o especialista.



Algumas orientações, que vão além da genética, mostram como o estilo de vida pode influenciar diretamente a saúde ovariana:



Invista na alimentação certa: conheça a “dieta dos telômeros”



Os telômeros são estruturas que protegem o material genético e estão diretamente ligados ao envelhecimento celular. A chamada “dieta dos telômeros” é rica em antioxidantes, ômega 3, vitaminas e minerais que ajudam a preservar a integridade celular – incluindo a dos ovários. Alimentos anti-inflamatórios, como frutas vermelhas, folhas verdes, oleaginosas, peixes e azeite de oliva, devem estar presentes na rotina alimentar.



Evite alimentos inflamatórios e reduza o consumo de açúcar



A inflamação crônica é uma das grandes vilãs da fertilidade feminina. O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, gorduras trans e açúcar pode causar processos inflamatórios silenciosos no organismo e afetar diretamente os ovários. Reduzir ao máximo o consumo de doces e carboidratos simples é essencial para proteger a fertilidade. Além disso, controlar os picos de glicose pode ajudar a amenizar o desejo por açúcar e manter o equilíbrio hormonal.



Cuide da alimentação também durante a gravidez



Se você está grávida ou planejando uma gestação, saiba que a alimentação adequada pode até influenciar os telômeros do bebê – ou seja, impactar positivamente sua saúde celular e envelhecimento ao longo da vida. Uma dieta rica em nutrientes durante a gestação é um legado de saúde para o futuro da criança.





Tenha um sono de qualidade



Dormir bem é um pilar fundamental para o equilíbrio hormonal e o bom funcionamento dos ovários. Durante o sono, o corpo realiza importantes processos de regulação e reparo. Para melhorar a qualidade do sono, é importante estabelecer rituais de relaxamento, evitar o uso de telas antes de dormir, reduzir estímulos luminosos e sonoros, e evitar alimentos estimulantes à noite, como café e chocolate. Distúrbios como apneia do sono e ronco também devem ser investigados.



Pratique atividade física regularmente



A prática de exercícios físicos está diretamente associada à preservação dos telômeros, ajudando a retardar o envelhecimento celular. Além disso, a atividade física melhora a circulação, reduz a inflamação, equilibra os hormônios e contribui para o controle do peso – fatores essenciais para manter os ovários saudáveis e ativos por mais tempo.

