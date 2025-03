Fazer xixi após o sexo não previne gravidez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta semana, viralizou nas redes sociais um vídeo da modelo Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, dizendo que urinar após o sexo previne gravidez.

No Instagram, ela foi questionada sobre a possibilidade de ficar grávida e disse que usou uma técnica para evitar. "Fiquem tranquilos, porque eu fiz xixi logo em seguida. E quando você faz xixi logo em seguida, você não engravida. Então, tipo assim, não tem essa possibilidade."

A ginecologista e obstetra Leticia Dall'Oglio Whitake, da Clínica Neo Vita, explica que "mitos como esse persistem porque a educação sexual ainda é insuficiente no nosso país". A médica completa que saúde reprodutiva e sexualidade são temas cercados por tabus e desinformação.

"As mulheres crescem sem conhecimento sobre seu próprio corpo e como ele funciona. Por não se sentirem confortáveis em conversar com seus médicos sobre esses assuntos, as pessoas buscam respostas em fontes não confiáveis, como redes sociais".

Whitake afirma também que conteúdos como de Any "criam um ciclo perigoso de desinformação". Quando um vídeo com informações incorretas viraliza, "alcança um público vulnerável, muitas vezes sem acesso a uma orientação médica de qualidade", completa.

A falta de informação pode levar as pessoas a adotarem comportamentos de risco, como ter relações sexuais sem proteção ou usar métodos contraceptivos de forma errada. "A consequência direta é o aumento de gestações indesejadas e da exposição a ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), além de gerar insegurança e confusão em relação à própria saúde sexual."

"Existem diversos tipos de métodos contraceptivos seguros e eficazes. O método ideal deve ser individualizado, pensando nas necessidades de cada mulher, do estilo de vida e de fatores de saúde", explica a especialista.

Ela também afirma que os métodos contraceptivos com menor chance de falha são os de longa duração, como o implante subdérmico, que dura até três anos, e os dispositivos intrauterinos (DIU). O de cobre pode ser usado por até dez anos, enquanto o DIU hormonal dura entre cinco e oito anos.

Além deles, existem outras opções seguras e eficazes, como as pílulas anticoncepcionais, o adesivo e o anel vaginal, desde que usados de forma correta e consistente.

"Vale a pena ressaltar que o uso do preservativo é o único método que também protege contra ISTs, por isso o uso combinado de outro método contraceptivo com o preservativo é o ideal, oferecendo dupla proteção", completa.

A médica afirma que o mais importante é buscar orientação médica para escolher o método mais adequado e aprender a usá-lo de forma correta e segura.