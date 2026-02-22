Filhas de Clara desfila no último dia do Carnaval de BH: veja fotos

O desfile do tradicional bloco Filhas de Clara, no Bairro Renascença, região nordeste da capital mineira, na tarde deste domingo (22/2), levou centenas de foliões para a rua na despedida do carnaval.

O bloco, criado em 2019 para homenagear Clara Nunes (1942-1983), desfilou pela rua que leva o nome da sambista mineira com uma bateria composta por 100 mulheres.

Os vocais também foram inteiramente femininos, comandados por Aline Calixto, Júlia Tizumba e Tia Elza - três gerações do samba mineiro.

No início do cortejo, logo após a concentração, foi realizado o simbólico banho de manjericão, com objetivo de garantir proteção e benção espiritual.