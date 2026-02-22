Mulher é agredida pelo companheiro com pedaço de madeira e garrafa em MG

Uma mulher de 28 anos foi agredida pelo companheiro na madrugada desse sábado (21/2), por volta das 5h30, em Nova Era (MG), na Região Central do estado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou ter sido atacada pelo homem, de 40 anos, contra quem já tem medida protetiva de urgência em vigor.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito teria utilizado um pedaço de madeira para agredi-la, além de desferir socos e um golpe com uma garrafa. A ação causou lesões na vítima e também danos a móveis da residência, a um aparelho celular e a um veículo, que teve pneus, vidros e retrovisores danificados.

A mulher apresentava ferimentos na cabeça e na mão direita, além de hematomas na perna, mas optou por não receber atendimento médico.

A Polícia Militar conduziu buscas para localizar o suspeito, porém ele não foi encontrado até o momento. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.