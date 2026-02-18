Bateria formada por 100 mulheres marca a despedida do carnaval, no domingo

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Para quem ainda tem fôlego, é bom anotar na agenda. Domingo (22/2), às 14h30, no Renascença, o Bloco Filhas de Clara fecha o carnaval de Belo Horizonte. E a despedida da folia chega com novidade na bateria Sabiá, que este ano reúne 100 mulheres tocando repertório dedicado a Clara Nunes.

A concentração está marcada para as 13h30, na Avenida Clara Nunes, 88. À frente do cortejo, Aline Calixto, Júlia Tizumba e Tia Elza, três gerações do samba mineiro. Antes do início do cortejo, o público participa do banho de manjericão, como símbolo de proteção, bênção e conexão espiritual.



• CORDA INCLUSIVA

Este ano, o bloco Filhas de Clara reforça o compromisso com a diversidade e o acolhimento com a corda inclusiva, espaço para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida acompanharem o desfile, acompanhadas de responsáveis.

O credenciamento é gratuito, feito previamente de forma on-line, e as inscrições já estão abertas pelo link.



• CRIATIVIDADE E BOM HUMOR

A coluna prefere ver os blocos da janela de casa. A muvuca e o empurra-empurra afastam este folião dos desfiles. Contudo, não existe melhor diversão que descobrir personagens que não erram a mão na confecção das fantasias – talento este que falta por aqui. Até amanhã, ainda é possível se divertir com essas criações.

A coluna reconhece que as mais legais precisam de um certo senso estético, afinal, é carnaval, mas não dá para misturar tudo e sair por aí. Muitas vezes, a intenção é boa, mas o resultado deixa a desejar. Claro que requer muito trabalho.

Apesar do entusiasmo com a criação dos foliões, é difícil fazer um concurso para eleger as mais legais. Como bom humor é a base do critério, a coluna escolheu a foto do trio nuvem-sol-nuvem como homenagem às mentes criativas que deixam o carnaval mais legal.



• NOVIDADE NA FOLIA

Oficialmente acabou, mas, dependendo do entusiasmo dos foliões, tem fôlego pela frente. Tanto que, terça-feira (17/2), a folia da capital ganhou mais um trio que celebra os 15 anos da agência doBrasil. Em parceria com o tradicional bloco Funk You, o trio dB arrastou uma multidão, que foi para a concentração às 9h. Patrícia Tavares comemora a estreia do trio como gesto de pertencimento.

“É ocupar a rua que ajudamos a consolidar. Porque quem constrói bastidor também sabe sustentar palco”, garante a empresária. A doBrasil foi responsável por quatro edições oficiais da festa em Belo Horizonte, entre outras atividades, incluindo políticas públicas de incentivo à cultura.



• VILA MINEIRIDADE

Quem não viu tem hoje a última oportunidade para conhecer a Vila Mineiridade, na Praça José Mendes Júnior, entre a Rua da Bahia e a Praça da Liberdade.

Como parte da programação do Carnaval da Liberdade 2026, o espaço reúne 20 expositores, com espaços de gastronomia, artesanato e outras manifestações culturais, das 11h às 23h.

