Jovem autista é agredido por seguranças em carnaval no interior de Minas

Um jovem com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi agredido por seguranças durante o carnaval da cidade de Pimenta (MG), no Centro-Oeste do estado, na última segunda-feira (16/2).

A família manifestou sua indignação em relação ao caso. Em comentários nas redes sociais, Valquíria Costa, que afirma ser avó do menino, disse: “infelizmente, o que falta na cabeça de algumas pessoas é o entendimento de que crianças autistas têm o direito de frequentar todos os lugares. Menos preconceito, mais respeito”.

Em nota divulgada no Instagram, a Prefeitura de Pimenta repudiou o ocorrido. “O Governo Municipal repudia veementemente qualquer forma de violência, especialmente contra foliões, com atenção e respeito redobrados às pessoas com deficiência, em especial às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).”

A prefeitura também afirmou que os fatos estão sendo devidamente apurados e que a empresa responsável pela segurança do evento já foi oficialmente notificada. A nota divulgada diz ainda que já foi solicitada a apresentação de toda a documentação legal dos profissionais envolvidos para que sejam adotadas as medidas necessárias.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice