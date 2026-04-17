Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Blitz na BR-381: idoso procurado por estupro de vulnerável é preso em MG

Mandado de prisão por estupro de vulnerável foi expedido em Contagem, na Região Metropolitana de BH, onde ele foi preso nesta quinta-feira

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/04/2026 11:53 - atualizado em 17/04/2026 11:59

compartilhe

SIGA
×
Idoso tinha mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável
Idoso tinha mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável crédito: PRF/Divulgação
Um homem de 69 anos, com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (16/4), na BR-381, em Contagem (MG), na Grande BH.
 

Leia Mais

Em uma abordagem de rotina na altura no km 478 da rodovia, a polícia parou o procurado pela Justiça, que dirigia uma Fiat Toro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a PRF, o mandado expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Contagem foi verificado e o idoso foi preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes em Contagem (MG). De acordo com a Polícia Civil (PC), o idoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Tópicos relacionados:

estupro idoso prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay