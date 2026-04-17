Blitz na BR-381: idoso procurado por estupro de vulnerável é preso em MG
Mandado de prisão por estupro de vulnerável foi expedido em Contagem, na Região Metropolitana de BH, onde ele foi preso nesta quinta-feira
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Em uma abordagem de rotina na altura no km 478 da rodovia, a polícia parou o procurado pela Justiça, que dirigia uma Fiat Toro.
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Segundo a PRF, o mandado expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Contagem foi verificado e o idoso foi preso.
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Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes em Contagem (MG). De acordo com a Polícia Civil (PC), o idoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.