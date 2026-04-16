PC: vereador acusado de estupro de vulnerável 'pagava' bisavó da criança

O caso do vereador de Pirajuba, no Triângulo Mineiro, acusado de estupro de vulnerável teve novos desdobramentos. Segundo o delegado Bruno Vinícius Cordeiro Martins, a bisavó da vítima, que teria sido amiga do suspeito, intermediava e recebia dinheiro para facilitar o crime. A mulher morreu em 2025 em decorrência de câncer.

Antônio Tiveron Filho (União Brasil), conhecido como Toninho Mineiro, de 72 anos, foi preso preventivamente na última segunda-feira (13/4), suspeito de estuprar a vítima, dos 8 aos 14 anos. A investigação do caso está sendo conduzida pela Polícia Civil de Conceição das Alagoas, também no Triângulo Mineiro.

A vítima, segundo a PC, estaria sendo mantida em silêncio por meio de violência psicológica e ameaças de morte. As investigações apontam que os abusos teriam cessado na adolescência, quando a menina teria começado a resistir às imposições da bisavó, se recusando a continuar se encontrando com o vereador.

Ainda conforme o delegado, os abusos ocorriam semanalmente e eram intermediados pela bisavó da vítima. Ela também já teria aliciado a própria neta, mãe da vítima. Conforme a polícia, a mãe da criança não mantinha convívio com a filha e não tinha conhecimento dos abusos.

Na segunda, além do cumprimento de mandado de prisão preventiva contra o vereador, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, com recolhimento de materiais que serão analisados no curso das investigações.



A ordem judicial foi expedida pela Justiça, após manifestação favorável do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com base nos fatos e na necessidade de resguardar a instrução criminal.



O investigado foi encaminhado à Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e permanece à disposição da Justiça.

Mandato em análise

A defesa do vereador divulgou nota afirmando que está adotando todas as medidas legais cabíveis, sendo que o vereador nunca esteve envolvido ou foi investigado por qualquer delito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já a Câmara Municipal de Pirajuba declarou que não compactua com qualquer conduta ilícita, prezando pela ética e cumprimento das leis, e que a sua assessoria jurídica está analisando as medidas cabíveis. (Com informações de Ana Luiza Soares)