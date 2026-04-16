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VIOLÊNCIA

Briga entre irmãos deixa um morto e outro preso em Minas

Homem de 24 anos foi encontrado já sem vida dentro de casa pela Polícia Militar. Suspeito procurou o primo para confessar o crime

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
16/04/2026 14:41 - atualizado em 16/04/2026 14:41

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Uma faca, um serrote e roupas usadas pelo suspeito foram apreendidos
Faca e serrote, que teriam sido usados no crime em Salinas, no Norte de Minas, foram apreendidos pela PM crédito: Divulgação/PMMG

Uma briga entre irmãos, ambos com 24 anos, terminou com um deles morto e o outro preso em flagrante na manhã dessa quarta-feira (15/4), no Bairro Esplanada, em Salinas, no Norte de Minas. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu após confronto entre os dois homens dentro da casa onde moravam. O suspeito confessou o homicídio.

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A PM informou que recebeu o chamado por meio do  Centro Integrado de Operações da Polícia Militar (Copom), após um homem relatar que o primo havia procurado ajuda, nervoso, afirmando que havia matado o irmão na noite anterior.

Com base nas informações, os militares seguiram até o endereço. No local, testemunhas disseram que o suspeito estava dentro da  residência. Os militares entraram no imóvel, localizaram o acusado e realizaram a prisão em flagrante.

Durante as buscas na casa, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já sem vida, cercada por uma grande quantidade de sangue. A área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica.

Em depoimento aos militares, o suspeito contou que o irmão teria chegado alterado e iniciado uma discussão. Ele alegou que conseguiu tomar uma arma branca da vítima e a atacou com golpes de faca. Em seguida, tentou ocultar o corpo, mas desistiu e decidiu procurar um familiar para contar o que havia ocorrido.

O homem também afirmou que já havia sofrido ameaças e agressões do irmão em outras ocasiões, além de relatar que a vítima era usuária de drogas e costumava apresentar comportamento agressivo.

A perícia constatou diversas perfurações no corpo do jovem. Uma faca, um serrote e roupas usadas pelo suspeito foram apreendidos.

Antes de ser levado para a delegacia, o homem recebeu atendimento na UPA de Salinas, onde foi constatada uma lesão na mão direita. Em seguida, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Taiobeiras, também no Norte de Minas.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro 

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