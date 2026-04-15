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Homem considerado misógino pela polícia é indiciado por estupros da filha

Investigação começou em março de 2025 após a denúncia da vítima, atualmente com 24 anos. Ela relatou que os abusos aconteceram dos 12 aos 15 anos

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Estado de Minas
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Repórter
15/04/2026 00:12

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Suspeito, que trabalhava como motorista de aplicativo, teria praticado alguns dos crimes sexuais contra adolescentes durante o exercício da profissão
Polícia Civil comunicou o indiciamento nesta terça-feira (14/4) crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 55 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) após denúncias de abuso sexual contra a filha adolescente e de ameaças feitas à jovem após as investigações. Os crimes aconteceram em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

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Na relação com a ex-companheira, a Polícia Civil frisou que houve "ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino", configurando a misoginia. 

A investigação começou em março de 2025 após a denúncia da vítima, atualmente com 24 anos. Ela relatou, segundo a PCMG, que os abusos aconteceram dos 12 aos 15 anos. 

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“Segundo apurado, os fatos ocorreram dentro da residência da família, de forma reiterada e em contexto de vulnerabilidade, de 2012 a 2015, sem que a vítima conseguisse denunciar à época, em razão de medo e da postura agressiva do investigado”, informou a delegada Patrícia Godoy, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Betim, em comunicado divulgado pela instituição policial. 

Ainda de acordo com Godoy, a revelação só ocorreu anos depois, quando a vítima confidenciou os abusos "a uma pessoa de sua convivência". 
A PCMG disse ainda no comunicado que o suspeito confessou os fatos em mensagens trocadas por aplicativo com a ex-companheira. “Foram analisados os áudios encaminhados pelo investigado, nos quais há manifestações que sugerem reconhecimento de culpa em relação aos fatos, bem como falas de conteúdo intimidatório”, disse a delegada. 
“Ao ser confrontado, o investigado teria admitido os abusos, fato que contribuiu para o agravamento do ambiente familiar e culminou na separação do casal. Após a revelação dos abusos e o início do processo de separação, o investigado passou a proferir ameaças, incluindo menções à prática de violência contra as vítimas e contra si próprio”, concluiu.

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