Homem considerado misógino pela polícia é indiciado por estupros da filha
Investigação começou em março de 2025 após a denúncia da vítima, atualmente com 24 anos. Ela relatou que os abusos aconteceram dos 12 aos 15 anos
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Um homem de 55 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) após denúncias de abuso sexual contra a filha adolescente e de ameaças feitas à jovem após as investigações. Os crimes aconteceram em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Na relação com a ex-companheira, a Polícia Civil frisou que houve "ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino", configurando a misoginia.
A investigação começou em março de 2025 após a denúncia da vítima, atualmente com 24 anos. Ela relatou, segundo a PCMG, que os abusos aconteceram dos 12 aos 15 anos.
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“Segundo apurado, os fatos ocorreram dentro da residência da família, de forma reiterada e em contexto de vulnerabilidade, de 2012 a 2015, sem que a vítima conseguisse denunciar à época, em razão de medo e da postura agressiva do investigado”, informou a delegada Patrícia Godoy, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Betim, em comunicado divulgado pela instituição policial.